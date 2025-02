Imanol Arias, cada vez más cómodo ante las cámaras, habla de Darío Grandinetti por primera vez

MADRID, 28 Feb. (CHANCE) -

Siempre tan discreto con su vida privada, no es fácil sacarle declaraciones sobre su familia o su terreno sentimental, pero en algunas ocasiones, Imanol Arias se muestra de lo más generoso con la prensa y nos sorprende.

El actor se ha dejado ver este jueves en el estreno de 'La Música', de Marguerite Duras, una producción de José Velasco, con Ana Duato y Darío Grandinetti como protagonistas y allí ha hablado de cómo nunca antes del que fuera pareja de Pastora Vega, madre de sus hijos.

"Ojo, este señor en el teatro es muy bueno. Muy, muy bueno. Él ha trabajado mucho allí (en Argentina) y ha hecho cosas muy grandes, sí", confesaba Imanol cuando se le preguntaba por Darío, quien se separaba de Pastora el pasado mes de octubre.

Demostrando la amistad tan especial que tiene con Ana Duato, el intérprete no dudaba en apoyarla en su estreno llevándole un ramo de flores: "En los días de estreno estamos todos nerviosísimos, hay gente que estrena mejor o peor, pero estamos todos fatal. Además, creemos que va a salir peor y si estaba algo tranquila, al verme con el ramo de flores, seguramente se ha puesto más nerviosa, que luego lo he pensado, '¿por qué no mandas el ramo por la mañana?' Pero bueno".

Por último, Arias se pronunciaba sobre la próxima presencia de Karla Sofía Gascón en la entrega de los Premios Oscar y aseguraba que "me alegro muchísimo que se lo permitan" porque "si no se lo permitieran tendríamos que pensar un poco y luego tendrá que asumir todo lo que ha dicho también".