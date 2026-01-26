Feijóo exige a Sánchez sacar la revalorización de las pensiones del decreto 'ómnibus' o no tendrá el apoyo del PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez extraer la revalorización de las pensiones del llamado decreto 'ómnibus' de escudo social que se votará este martes en el Pleno del Congreso o, en caso de que no lo haga, no contará con el apoyo del Grupo Popular.

Ese decreto ley, que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre y que ahora debe convalidarse o derogarse en el Congreso, recoge una revalorización del 2,7% con carácter general para las pensiones, así como otras medidas integradas en el conocido como escudo social que pasan por la prohibición de los desahucios o el corte de agua, luz y gas para personas vulnerables.

El Pleno del Congreso vota este 27 de enero ese deceto de escudo social, por un lado, pero también otro relativo a la prórroga de las ayudas al transporte público. El Gobierno afronta esta cita sin apoyos asegurados, ya que tanto el PP como Junts no dan por hecho su voto a favor y, junto con Vox, suman mayoría absoluta.

UN DECRETO PARA QUE SÁNCHEZ "SUBSISTA SIN PRESUPUESTOS"

Al ser preguntado expresamente cuál será el sentido del voto del PP este martes en ese decreto ómnibus, Feijóo ha indicado que el Partido Popular "está a favor de la regularización de las pensiones, pero no está a favor de hacer un decreto para que el Gobierno pueda seguir subsistiendo sin Presupuestos Generales del Estado".

"Y esto es lo que está haciendo el Gobierno, utilizando a los pensionistas como rehenes para intentar seguir gobernando cuando no tiene estabilidad ni mayoría en el Parlamento", ha afirmado Feijóo en una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press.

El presidente del PP ha señalado que su partido lo tiene "muy claro" porque el Pacto de Toledo por las pensiones para la "estabilidad" y la "viabilidad" del sistema público de pensiones "lleva la firma del PP y de los agentes sociales".

"Vamos a seguir garantizando la revalorización de las pensiones, y por eso le decimos al Gobierno, si quiere la revalorización de las pensiones, mañana, en el Consejo de Ministros apruebe un decreto limpio donde sólo se revaloricen las pensiones", ha demandado.

Por el contrario, Feijóo ha dicho que si lo que pretende el Gobierno es "mantener sus acuerdos con Bildu", que "la gente que no paga la renta, que se mantenga en su casa a costa del propietario" o "meter préstamos", "meter acuerdos con las eléctricas" u "otras cuestiones", "que no cuente con el Partido Popular".

LA TRAGEDIA DE ADAMUZ "COMPLICA" EL VOTO DEL PP A ESOS DECRETOS

Hace unos días, fuentes del PP admitieron a Europa Press que la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en la tragedia de Adamuz --tras el descarrilamiento de dos trenes que se ha cobrado la vida de más de 40 personas-- "lo complica todo" y enfría un apoyo del Grupo Popular a ambos decretos ley que se votan este martes.

Hace una semana, la ministra portavoz, Elma Saiz, dijo que esperan que el PP apoye en el Congreso la subida de las pensiones de 2026. "En materia de pensiones hemos visto que, por la trayectoria del PP, cada vez que ha tenido ocasión de manifestarse a favor o no de la revalorización de las pensiones, siempre ha puesto trabas y siempre ha jugado casi con los sentimientos de los pensionistas. Vamos a ver si en este caso nos encontramos con un voto favorable", afirmó.

Hace un año, el Grupo Popular votó 'no' --junto a Junts y Vox-- a un decreto ómnibus social similar que incluía la revalorización de las pensiones y bonificaciones al transporte, justificando su voto en contra por la inclusión de medidas como la cesión al PNV de un palacete en París. De hecho, el PP llegó a acusar a los nacionalistas vascos de ser "un partido aprovechategui" y de tener un comportamiento "miserable" y "asqueroso".

Sin embargo, poco después el PP pasó del 'no' al 'sí' en ese decreto ómnibus que el Gobierno llevó de nuevo a la Cámara Baja aunque con menos medidas, si bien seguía incluyendo el palacete de París para el PNV.