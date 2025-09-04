Íñigo Onieva, serio tras las críticas a su mujer y cauto a la hora de hablar de las memorias de Isabel Preysler

MADRID, 4 Sep. (CHANCE) -

Mucho se ha hablado de Tamara Falcó estos días tras publicar una fotografía en sus redes sociales tirada encima de una cama elástica en la piscina sin la parte de arriba del bikini... una imagen de lo más natural en esta época del año que, sin embargo, ha desatado las críticas entre sus seguidores.

Tras el revuelo, Íñigo Onieva se ha dejado ver ante las cámaras y, como de costumbre en estos últimos meses, el marido de la Marquesa de Griñón no ha querido hacer ningún tipo de comentario sobre la oleada de críticas que ha recibido su mujer.

Además, también ha preferido guardar silencio al preguntarle por la que ha sido la noticia del día: Isabel Preysler ha escrito sus memorias, 'Mi verdadera historia' y el próximo 22 de octubre verán la luz.

Cauto a la hora de hablar de su suegra, el empresario prefiere quedarse al margen de todas las polémicas y noticias que protagoniza su familia política y seguir teniendo el perfil bajo que tanto le ha costado tener.