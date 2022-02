Irene Rosales da la cara por Kiko Rivera y explica por qué no ha llamado aún a su tío Bernardo Pantoja

MADRID, 24 Feb. (CHANCE) -

La intervención de Kiko Rivera este martes en 'Sálvame' desde el balcón de su casa para escenificar públicamente su acercamiento a Anabel Pantoja después de meses distanciados y de asegurar que no la consideraba parte de su familia continúa dando mucho que hablar.

Y es que muchos consideran que esta reconciliación de Kiko y su prima - con la que ha retomado el contacto por el delicado estado de salud de su tío Bernardo Pantoja, padre de la influencer - podría deberse a un lavado de imagen por parte del Dj tras sus durísimas declaraciones sobre Chabelita, que le pusieron una vez más en el punto de mira por su carácter impulsivo, egoísta y polémico.

Hasta la propia Anabel - fuera de cámaras, durante una conversación con su compañera Gema López - tachaba la entrada en directo en 'Sálvame' de su primo de "surrealista" y digna de un "guión de Netflix", confesando que aunque Kiko le escribió para preguntarle por su padre, "es mentira" lo que dijo el Dj de que ahora hablan mucho.

Una de las personas más críticas con el hijo de Isabel Pantoja, como no podía ser de otra manera, Dulce, que ha declarado que a Kiko "solo le faltó cantar una saeta" desde su balcón para completar su lavado de imagen después de "destrozar a su hermana".

Unas declaraciones a las que Irene Rosales ha reaccionado con una gran sonrisa y una nueva defensa incondicional hacia su marido: "Me da igual lo que opine Dulce. No voy a entrar en nada, yo sé cómo es Kiko y sé que lo hizo con todo el cariño".

Confirmando que el Dj todavía no ha ido al hospital a visitar a su tío Bernado - como le aseguró a Anabel que haría - porque todavía "sigue con molestias y la pierna un poquillo coja" por el ataque de gota que sufrió hace más de un mes, Irene ha desvelado además que Kiko todavía no ha hablado con el hermano de Isabel Pantoja, aunque no porque no haya querido.

"Sé que hizo algunas llamadas, lo que pasa que es verdad que no le cogieron el teléfono y demás" ha explicado, justificando que si el Dj no ha hablado con su tío es porque ella no le ha pasado todavía el teléfono de Junco, la mujer de Bernardo: "Me lo pasó Anabel y se lo tengo que pasar yo a Kiko para que hable con él directamente", ha asegurado, dando la cara una vez más por su marido.

