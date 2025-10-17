Irene Rosales y Guillermo ya no se escoden: plan de viernes juntos

MADRID, 17 Oct. (CHANCE) -

Demostrando que su historia de amor solamente acaba de empezar, Irene Rosales y Guillermo se han dejado ver disfrutando de la tarde de este viernes juntos. Lo han hecho en un parque de Castilleja de la Cuesta, tomándose algo tranquilamente en la terraza del quiosco que hay en su interior.

La influencer salía de su casa minutos antes de las 17h de la tarde y minutos más tarde llegaba él. Irene le esperaba sentada en la terraza del quiosco, en el interior del parque, y él, con paso firme, llegaba y se sentaba a su lado.

Lejos de protagonizar un cariñoso saludo, la pareja ha preferido mantener las distancias al saber que la prensa se encontraba en las inmediaciones del parque. Durante unos minutos, ambos hablaban tranquilamente con sonrisas y gestos que demuestran la ilusión del principio.

La colaboradora se ha enfrentado esta tarde a las preguntas de los reporteros sobre las informaciones que han salido esta semana sobre Guillermo y, en vez de zanjar todas esas especulaciones, Irene se mostraba sonriente y bromista. Tanto es así que ha comentado que con tanta prensa en casa es imposible hacer planes.

Lo que nadie imaginaba es que Rosales iba a aprovechar la tarde del viernes con Guillermo, con el que ha protagonizado dos de las portadas de revistas de este miércoles al convertirse en su nueva ilusión tras la separación con Kiko Rivera.