Irene Rosales se pronuncia sobre la felicidad de Kiko Rivera y Lola García

Irene Rosales se pronuncia sobre la nueva relación de Kiko Rivera y Lola García - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

En una nueva etapa de su vida tras haber dado carpetazo a 11 años de amor al lado de Kiko Rivera, Irene Rosales ha dejado muy claro que su matrimonio con el Dj ya forma parte del pasado y que ella ahora está feliz al lado de Guillermo, el hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor. En esta ocasión, Irene aprovechaba la presencia de las cámaras para felicitar al padre de sus hijas por su nueva relación y desearle todo lo mejor en el futuro.

"Todas las cosas bonitas, vamos, me alegro enormemente" responde Irene Rosales ante las cámaras de Europa Press cuando le peguntan por Kiko Rivera y su nuevo amor con Lola García. Sin perder la sonrisa en el rostro en ningún momento, Irene además mostraba su agradecimiento por lo cariñosa y atenta que Lola se ha mostrado con sus hijas: "Claro, es que es lo normal. Es que es lo normal". A pesar de la gran sorpresa que ha sido para todos esta nueva historia de amor del hijo de Isabel Pantoja, Irene aseguraba que para ella no lo ha sido: "Yo soy la madre de mis hijas. O sea, he sido la pareja de él y claro. Tenemos muy buena comunicación, así que todo perfecto".

Aunque tras la noticia de la separación tanto Irene como Kiko decidieron acudir a los platós de televisión para explicar su posición, la ex pareja ha logrado llegar a un entendimiento en el que lo más importante para elos es el bienestar de sus dos hijas, Ana y Carlota, por las que siguen manteniendo una relación cordial y correcta incluso con sus respectivas parejas a las que han integrado en sus planes de famlia.