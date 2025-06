Irene Villa responde tras la dura entrevista de Nuria Fergó sobre la maternidad

MADRID, 2 Jun. (CHANCE) -

Intentando mantenerse al margen de la última ruptura del que fuera su marido, Juan Pablo Lauro, así hemos visto una vez más a Irene Villa ante las cámaras. En esta ocasión la empresaria no se perdió la inauguración del nuevo restaurante Casa Lampazas situado en pleno centro de la capital madrileña donde volvió a mostrar su lado más discreto cuando le preguntaban por la reciente entrevista de Nuria Fergó sobre la maternidad: "Yo es que no voy a hablar de ella, porque es su vida, y que la cuente ella, yo no voy a opinar".

Consciente de que la ex triunfita ha pasado mucho tiempo junto a sus hijos durante su relación con Juan Pablo, Irene prefería no meterse en esos temas y dejar que sea ella la que hable de su experiencia. "Yo con quien hablé es con la niña una vez, que le dije, que coincidimos en un photocall, que además todos lo recogisteis ese momento, que yo abracé a Nuria, cogí a la niña, y le dije paciencia, por favor, con mis niños. Y la verdad que ella se reía" apuntaba dejando muy claro que ella y Nuria nunca han tenido una relación cordial y mucho menos de amistad.

Lejos de acabar con posibles rumores sobre una supuesta mala relación de Nuria Fergó con sus hijos, Irene se mostraba esquiva ante este tema: "Que lo cuente ella. O sea, yo no tengo nada que contar. Yo de la vida privada, de los demás, no hablo. Te puedo contar la mía. Pero yo de las parejas de mi ex marido no voy a hablar jamás". Además, Villa insistía ante los micrófonos de Europa Press que respeta al que fuera su compañero de vida durante tantos años y el hombre que le ha dado lo más importante en su vida, sus hijos. "Nunca hablaré, ni de su vida privada, ni de la vida privada con las personas que comparta su vida. Es su decisión, y yo la respeto, y solamente hablamos de nuestros hijos" sentenciaba rotunda.