Isabel Gemio se sincera sobre la novia de su hijo Gustavo y confiesa si le gustaría ser abuela

MADRID, 26 May. (CHANCE) -

Siempre discreta con su vida personal, Isabel Gemio sorprendía recientemente al sincerarse en la revista 'Diez Minutos' sobre su hijo Gustavo -al que Nilo Manrique y ella adoptaron en Guatemala cuando era un bebé-, que tiene 28 años y padece distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa incurable por la que necesita cuidados permanentemente.

Como ha confesado, tardó diez años en "reaccionar" ante la enfermedad, y le "torturaba" pensar que su primogénito nunca conocería el amor, pero "la vida le ha compensado por tanto sufrimiento" y tiene pareja desde hace 8 años: "Yo la tengo en un pedestal por como ama y cuida a mi hijo. Le da mucha ternura y cariño. Verlos es maravilloso. Es algo muy intenso cuando les ves juntos. Son dos almas conectadas" ha asegurado emocionada, feliz porque su hijo sea tan feliz con su novia.

Este domingo Isabel ha asistido al concierto de La Mari de Chambao en el UMusic Hotel Teatro Albéniz en el marco del Universal Music Festival y, más cercana que nunca, no ha dudado en revelar si le gustaría que sus hijos Gustavo, y Diego (26) la convirtiesen en abuela: "Ay por favor, no sé. A mí no me importaría ya. Empiezo a pensar que no estaría... pero no los veo por la labor a ninguno de los dos" ha apuntado entre risas.

"Son muy jóvenes y primero hay que vivir. Yo tardé mucho en ser madre porque primero hay que vivir. Que los hijos te absorben, te quitan, te cambian mucho la vida. Muchísimo. Y cuando tienes hijos es para dedicarte a ellos" ha sentenciado, confesando que "adora" a la novia de Gustavo. "Yo todas las novias que me han traído mis hijos me han encantado. Porque los que tienen que ser felices son ellos. Y si ellos son felices, yo también" reconoce.

Respecto a cómo se encuentra y si echa de menos la televisión, Isabel asegura que "no me puedo quejar en la vida. Hay de todo, mira cómo está el mundo, no me puedo quejar. Yo creo que hay demasiada frivolidad. Que no somos conscientes del mundo... Del mundo que nos ha tocado vivir. De la gravedad de lo que está pasando en el mundo. Yo ya no echo de menos nada. Abrazo lo que tengo. Lo que vivo. Me gusta".

"He aprendido... Mucho. He tenido una carrera maravillosa. Y seguiré haciendo cosas. De una forma u otra. Tendría que volver a cuidar mi canal de YouTube. Lo tengo más abandonado. Es que estoy muy vaga. ¿Sabéis una cosa? Que... Eso es como el sexo. Si lo abandonas... El sexo te abandona a ti. Pues yo creo que lo de la profesión igual. Te vas volviendo sobre todo selectiva, que eso de poder elegir es una maravilla. Poder elegir" concluye. Sus declaraciones, qué le ha parecido la graduación de la infanta Sofía, y qué opina de la demanda de Don Juan Carlos a Miguel Ángel Revilla, ¡en el siguiente vídeo!