Isabel Jiménez revela que se separó de Álex Cruz antes de que lo que creíamos: "Ha pasado un año"

Isabel Jiménez en la cena de Navidad de presentadores de Mediaset - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Dic. (CHANCE) -

Rostro de Informativos Telecinco desde hace años, Isabel Jiménez no se ha perdido este miércoles la cena con la que Mediaset ha realizado su tradicional brindis navideño con los presentadores más populares de la cadena. Deslumbrante con un ajustado diseño midi en color blanco con detalles metalizados, la periodista ha hecho balance de 2025, y para nuestra sorpresa ha confesado que no son la primeras Navidades que pasa separada de Álex Cruz.

Y es que a pesar que no fue hasta el pasado abril cuando salió a la luz que la pareja había decidido emprender caminos separados después de 18 años de relación, 16 de matrimonio, y 2 hijos en común -Hugo y Dani- su ruptura se produjo hace ya un año, como ha revelado con naturalidad la presentadora.

"Este año ha habido de todo como todos los años... tienen sus cosas buenas sus cosas malas... pero bueno, hemos llegado hasta diciembre, hemos sobrevivido" ha comentado entre risas, reconociendo que aunque le gustaría para y disfrutar de un descanso estas fiestas, se le acumulan los eventos y compromisos tanto en su tierra natal, Almería, como en Madrid con amigos y familiares.

Ha sido al preguntarle cómo se encuentra con su separación tan reciente, y cómo afronta esta Navidad, cuando Isabel ha confesado que "ha pasado un año, pero vosotros os enterásteis tarde. Ha sido un año un poco también de recolocar cosas, de situarme en una nueva etapa, y bueno, a fluir, como os dije hace poco".

¿Abierta a enamorarse de nuevo? "Pues el amor no se sabe, eso no se sabe. Nunca se sabe, pero bueno. Cuándo llegue llegará" ha expresado con sinceridad, dejando entrever que no está cerrada a rehacer su vida sentimental.