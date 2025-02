Jacobo Ostos: "Mi hermano solo busca dinero y televisión" tras su altercado con Mari Ángeles Grajal

MADRID, 19 Feb. (CHANCE) -

Jacobo Ostos ha acudido este miércoles a 'TardeAR' para hablar del altercado que vivió hace unos días con su hermano, Jaime Ostos Jr. cuando este amenazó supuestamente a Mari Ángeles Grajal de acabar con su vida y lo cierto es que mantiene su versión.

El dj abandonaba las instalaciones de Telecinco asegurando que "él miente y yo no" y que lo único que busca su hermano con esta polémica es "dinero y televisión".

Además, Jacobo también ha aclarado que Jaime no es abogado, como se ha comentado esta semana en los platós: "No, no es nada" y que "vive fuera de España, pero no trabaja de nada", por eso ahora querría una 'percha' para tener tirón mediático.

En cuanto a cómo se encuentra su madre, el hijo del torero ha desvelado que "ahora está un poquito más tranquila, pero los dos días que ha pasado más nerviosa" que "como yo he dicho la verdad, mi madre no hace falta que se pronuncie porque ya está todo dicho y aclarado".

Eso sí, ha querido aclarar que él no está manipulado por su madre ni actúa influenciado por ella, ya que "yo solo me siento manipulado por mis catorce gatos", ha comentado entre risas.

Al preguntarle por la nueva visita de su hermano al hospital tras un empeoramiento de la herida en el ojo, Jacobo ha expresado su sorpresa: "Igual se ha golpeado con una puerta".

Por último, el dj ha negado que agrediese a su padre en un pasado, tal y como ha mantenido su hermano a lo largo de estos últimos años: "Eso es una barbaridad", y ha advertido que "está denunciado desde el año pasado por injurias y calumnias, y por faltar al derecho de honor".