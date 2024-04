Jaime Ostos: así abandonó Telecinco, con ganas de una reconciliación con Jacobo Ostos

MADRID, 6 Abr. (CHANCE) -

Cuando pensábamos que la guerra de los Ostos había terminado, Mari Ángeles Grajal y Jacobo Ostos comenzaban de nuevo con los ataques. Este viernes era el turno de Jaime Ostos Jr, que acudía al plató de '¡De viernes!' para contestar a lo que su hermano y la viuda de su padre habían dicho la semana anterior.

Jaime desveló que "mi padre siempre ha estado orgulloso de sus hijos, eso me lo dijo mi hermano cuando papá fallece" y rápidamente tiraba la primera piedra contra su hermano asegurando el torero no tendría que haber hipotecado la casa "si el chaval hubiera trabajado" ya que "todos los negocios de mi hermano quebraron".

Incluso hacía un repaso sobre varios de ellos y reconocía haber hablado de ello con su padre, quien habría estado preocupado por Jacobo por la vida que llevaba.

Sin embargo, no todo fueron ataques, ya que Jaime le mandó un mensaje a Jacobo asegurando que le tenía aprecio: "Yo si te quiero Jacobo, sabes perfectamente que cada vez que he venido a España me ha encantado verte, pasar tiempo contigo. Sabes dónde estoy, te quiero porque eres mi hermano".

Tras su entrevista, Jaime habló de la posible demanda que le pueden haber puesto Jacobo y Mari Ángeles: "No sé, no tengo ni idea" y aseguró que no teme a ninguna acción legal: "Yo, no, no".

Jaime, que llegaba a Telecinco horas antes visiblemente nervioso, también nos desveló que tiene ganas de que se solucionen los problemas: "Hombre, somos familia, ¿no?".

