Jaime Peñafiel sobre las memorias del Rey Juan Carlos I: "Las auténticas las tengo yo"

MADRID, 21 Sep. (CHANCE) -

Jaime Peñafiel acudía esta semana a los Premios Escaparate junto a su mujer, Carmen Alonso, y allí era preguntado por las memorias del Rey Juan Carlos I que verán la luz el próximo mes de diciembre después de la polémica que ha habido estos meses sobre la falsa cancelación de la publicación.

"Primero, el rey se puso mal con Carlos Herrera, que fue el primero que le hizo las memorias, pero ha decidido publicarlas la francesa. Las de Carlos Herrera son fantásticas, la mejor que se ha hecho nunca, pero que Carlos Herrera atiende a las órdenes del rey y lo siento, porque yo de él las publicaba, porque son fantásticas", explicaba Jaime.

Sin pelos en la lengua, el escritor confesaba que "las auténticas memorias del rey las tengo yo, las voy a publicar algún día, a lo mejor las publico... prefiero que no, prefiero conservar la amistad".

Por último, Peñafiel reconocía que "valgo más por lo que callo que por lo que cuento" y muchos de los secretos que saben de la monarquía española se quedarán consigo porque no quiere una enemistad con el emérito.