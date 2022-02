Javier Bardem se lleva el 'Goya a mejor actor protagonista' y se lo dedica a Penélope y a Pilar Bardem

MADRID, 13 Feb. (CHANCE) -

Se preevía una noche emocionante y sin duda lo ha sido, aún más para Javier Bardem y Penélope Cruz, que se mostraban bastante felices y orgullosos por estar nominados a los Oscars... pero nerviosos ante la nominación a la que se enfrentaban al Goya como mejor actor y actriz.

Javier Bardem ha recibido el Goya a mejor actor protagonista por su papel en 'El patrón', una película donde ha vuelto a demostrar su profesionalidad ante las cámaras y por la que esta noche ha saboreado de nuevo el éxito.

El actor ha subido al escenario a recoger el premio y como no podía ser de otra manera ha mostrado sus agradecimientos: "Agradecer a los miembros de la Academía, es un honor estar entre estos tres actores a los que admiro muchísimo" y ha terminado su discurso con una dedicatoria de lo más emotiva, a su mujer y a su madre, Pilar Bardem, que falleció el año pasado.

"Quiero dedicar este premio a Penélope, que es la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Te quiero mucho. Y a nuestros hijos, Leonardo y Luna que sois el mayor regalo, lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas. Papá y mamá os aman" decía el actor.

Pilar Bardem ha estado muy presente en sus palabras y así lo ha plasmado: "Quiero dedicarlo con todo mi corazón a una mujer que me parió, que me enseñó el amor y la pasión por este oficio, es un ejemplo ético y de compromiso. Es uno de los mejores seres humanos que me he encontrado en la vida, mi madre, Pilar Bardem. Te quiero".