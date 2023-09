Javier García Lago ya conoce a su prima Ana Sandra: "Es una monada, tiene una sonrisa enorme"

MADRID, 17 Sep. (CHANCE) -

Javier García Lago apareció este sábado en el desfile de Lola Casademunt para la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid 2023 y no lo hacía solo. Acudía junto a su madre, Paloma Lago y su chica, Eugenia Gil Muñoz... las dos mujeres de su vida y con las que derrocha una complicidad súper especial.

El sobrino de Ana Obregón nos desvelaba que ya conoce a su prima Ana Sandra, hija del recordado Aless Lequio: "Pues sí, la verdad que la conocí antes de verano, antes de las vacaciones de verano" y nos confesaba que la bebé "es una monada, enorme, gigantesca, tienen una sonrisa enorme, esta todo el día riéndose, es una monada".

En cuanto a su tía, que recientemente ha dado dos entrevistas en televisión, nos confesaba que se encuentra "eufórica, está feliz con la vida, consigo misma y con Anita" después de haber pasado los peores años de su vida tras la muerte de su hijo.

El joven atendía a la prensa acompañado por su prometida Eugenia y ambos nos desvelaban cómo llevan los preparativos de la boda que será a primeros del mes de mayo "organizando todo, mucho estrés".

Por su parte, su novia comentaba que "a mí me da pánico cada vez que me dicen queda poco y yo digo poco y mucho, tenemos aún mucho que organizar nos casamos a principio de mayo del año que viene" y adelanta que el vestido de novia "eso es sorpresa no va a ser nada princesa... Intentaré que sea manteniendo los clásicos pero algo moderno".

Cargando el vídeo....