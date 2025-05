Jenny Llada sentencia a Bárbara Rey: "Que Don Juan Carlos le demande le da más platós"

MADRID, 18 May. (CHANCE) -

Bárbara Rey ha anunciado el lanzamiento de sus memorias para el próximo 12 de junio, lo que podría repercutir de nuevo en el Rey Juan Carlos al relatar de nuevo la relación extramatrimonial que mantuvo con él.

Jenny Llada acudía este sábado al cumpleaños de María José Besora y hablaba abiertamente sobre este nuevo proyecto de la que fuera su amiga: "Por dios, cuánto lo está estirando, parece chicle las memorias, la vida de Bárbara Rey".

Con ironía, la vedette dejaba caer que ya no queda nada por contar: "A ver de qué nos enteramos, yo no creo que salga en su biografía, así que no tengo nada que ver, no creo, formo parte de cosas que a ella no le gusta recordar, así que posiblemente no salga".

Jenny duda de que relate todo lo que vivió con ella porque "las personas a veces tenemos etapas en nuestra vida que queremos borrar y ella posiblemente esa la quiere borrar, donde yo estaba, y me parece genial, yo tampoco la sacaría ella en mis memorias".

En cuanto a las declaraciones que ha hecho Bárbara sobre lo tranquila que está ante unas represalias por parte del Rey Juan Carlos, su examiga desvelaba que "le daba morbo, más que morbo, más platos, creo yo, le daría más platós, porque que el rey le demande... creo que eso da más platós, posiblemente sea eso".