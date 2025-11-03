Jessica Bueno les desea lo mejor a Kiko Rivera e Irene Rosales tras su separación

MADRID, 3 Nov. (CHANCE) -

Jessica Bueno ha reaccionado con sinceridad y empatía a la reciente ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales, una de las sorpresas de este año. "Pues siento muchísimo la ruptura. Yo solo espero que ambos estén bien y, sobre todo, cuando se rompe una relación y hay menores hijos, es mucho más difícil y lo importante es que sea lo más fácil para ellos. Para sus hijos. Les deseo lo mejor a los dos", ha confesado la modelo tras su regreso de 'Supervivientes', evidenciando la preocupación ante los retos familiares que ambas figuras afrontan tras el final de once años de relación.

Sorprendida ante los últimos titulares que aseguran que Irene ya habría rehecho su vida junto al empresario Guillermo, ha reaccionado con naturalidad: "Me estáis informando vosotros de todo. Es que acabo de aterrizar. Estoy aterrizando". Mientras Irene presume de nueva ilusión en redes sociales y se deja ver paseando junto a su nuevo compañero, Kiko Rivera permanece volcado en sus hijas y adapta poco a poco su día a día como soltero.

En el plano personal, Jessica se ha mostrado tajante al ser preguntada por la supuesta adopción de los perros que compartía con su exmarido Jota Peleteiro: "Qué va, no. Al final ellos formaban parte de nuestra familia y yo no me los pude llevar porque tras el divorcio me fui a vivir a un piso y él se quedaba con la casa grande. Dudo mucho que eso haya sucedido. No tengo constancia, me acabo de enterar ahora mismo. Ya preguntaré qué pasa con Brandon y Lucas".

La modelo también ha confesado que, aunque ahora prefiere estar sola y disfrutar, mantiene la puerta abierta a nuevas experiencias: "Ahora mismo mejor sola, no sé. Claro que puede aparecer alguien que no sea mala compañía, pero por ahora quiero divertirme y centrarme en mí". Asegura que 'Supervivientes All Stars' le ha servido para valorar todo lo conseguido por sí misma: "He aprendido a quererme mucho más, a sentirme orgullosa de mí, de reconocer mis logros y, sobre todo, he crecido como persona. Me siento más fuerte, con ganas de vivir mi vida sin importarme lo que opinen los demás. Yo sola puedo con todo y eso ya lo he interiorizado en mi día a día fuera".

La nueva etapa en la vida de Jessica Bueno y las protagonistas de una de las rupturas más mediáticas del año sigue generando expectación, mientras todos ellos apuestan por la felicidad y el bienestar de sus familias por separado.