Jessica Bueno: "Soy una chica soltera, simplemente estoy conociendo a una persona"

Jessica Bueno en los Army Awards 2026. - EUROPA PRESS
MADRID, 11 Ene. (CHANCE) -
'El tiempo justo' contaba en exclusiva hace unos días que Jessica Bueno volvía a estar ilusionada en el amor de un hombre de 40 años, al que lleva conociendo un par de meses y días más tarde las cámaras de Europa Press conseguía las primeras imágenes juntos en un bar cercano al domicilio de la modelo.
Sin embargo, Jessica ha desmentido este fin de semana en los Army Awards 2026 que esté de nuevo enamorada y ha aclarado las informaciones que han salido a la luz sobre el susodicho, que recibe el nombre de Roberto.
"Me han vuelto a echar novio, pero yo soy una chica soltera, lo normal es que conozca a gente, no me voy a meter ahora a monja, lo que pasa que al final me han pillado... pero lo mismo me podrían haber pillado dentro de unos meses con otra persona, lo mismo no me pillan nunca y tengo un novio formal y nadie lo sabe, esto es así", ha asegurado.
Además, ha recalcado que sabe perfectamente cuál es la situación de Roberto y que en ningún momento este tenía pareja cuando se empezaron a conocer: "Dile a amor que no se preocupe, que creo que soy una persona bastante coherente y sensata, que no me metería en ningún lío, que voy con pies de plomo y tranquilidad todos".
La modelo ha pedido a la prensa que "no deis por hecho cosas que no son, por favor. Son rumores todo lo que os llega. Creo que me conocéis un poco para saber que no me metería en ningún lío, que simplemente estoy conociendo a una persona y nada más. No busquéis donde no hay". Por último, también ha aclarado que Roberto y Kiko Rivera "no se conocen, simplemente se siguen en redes sociales".