Jessica Bueno, tajante, aclara si Roberto tenía pareja cuando empezaron su relación: "Mi vida es una telenovela"

Jessica Bueno - EUROPA PRESS
MADRID, 13 Ene. (CHANCE) -
Después de varias semanas intentando mantener en secreto su incipiente relación con un atractivo violinista llamado Roberto, y de que 'El tiempo justo' destapase en exclusiva su nueva ilusión -que ella ha admitido desde el primer momento, confesando que se están conociendo y que de momento prefiere ir con pies de plomo y no poner etiquetas a lo suyo- Jessica Bueno se enfrenta a las informaciones que apuntan a que su 'amigo especial' estaría todavía con Sheila, su expareja y madre de su hijo, cuando empezó su idilio con la modelo.
Acusaciones de 'traición' que la ex de Kiko Rivera niega rotundamente, dejando claro que "cuando lo conocí -a principios de diciembre- estaba soltero". "Nos estamos conociendo sin más. No se sabe a dónde va a llevar la cosa ni nada, además con todo el pasado que tengo voy con pies de plomo y poco a poco" ha explicado este lunes en su debut como colaboradora en 'El tiempo justo'.
Mucho más rotunda se ha mostrado ante las cámaras de Europa Press antes de viajar a Madrid para cumplir con sus compromisos televisivos, tachando de "tonterías" los rumores de que habría interferido en la relación anterior de Roberto después de que su expareja haya contado a periodistas que descubrió su romance con Jessica porque la modelo compartió en redes una publicación con una de las canciones del violinista: "Es todo falso. Al final cuando hay que buscar algo se busca y de cualquier forma lo vas a ver mal si quieres verlo mal. Simplemente yo cuando lo conocí lo que me gustó fue lo bien que toca el violín, y esa canción me encantó y yo pongo muchas canciones, pongo canciones de Antoñito Molina, de Ginés ... Pero no estaba con él, ni conociéndolo, qué va, qué va" ha sentenciado.
"No quiero darle más bombo a esto porque no merece la pena, de verdad. Mi vida es una telenovela, lo tengo que asumir" ha reconocido entre risas a su llegada a la capital, insistiendo en que no se ha metido en ninguna relación y que "no voy a justificarme más por algo que no es la realidad de las cosas". "Yo estoy muy bien por todo, por lo bien que me van las cosas, por los proyectos que vienen, por como me siento yo y, nada" ha expresado, dejando en el aire si cree que su historia de amor con Roberto tiene futuro. "Todos tenemos un pasado, yo vivo mi presente" ha zanjado.
Su nueva relación no es el único asunto por el que ha protagonizado titulares en los últimos días, ya que en la gala de los premios Army Kiko Rivera pasó por detrás suya en el photocall y, aunque Jessica le gritó en varias ocasiones, él hizo oídos sordos y ni siquiera la saludó, evitando así el reencuentro ante las cámaras con la madre de su hijo mayor, Fran (13), se rumorea que para no molestar a su novia Lola García
Algo que la sevillana ha negado, explicando que "ni siquiera me escuchó. Yo en ese momento lo vi y lo que quería era decirle que nuestro hijo lo estaba esperando ahí detrás. En ese momento como conseguí verlo dije, 'esta es la mía', pero sin darme cuenta que yo encima estaba atendiendo a vuestras cámaras. Pero hay buena relación, lo estuve saludando ahí, ya está. Mi hijo ya se fue con él, luego mi hijo volvió conmigo. Vamos, que pasó la gala estando con los dos".