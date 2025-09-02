Jesús Vázquez, muy claro cuando le preguntan por la paternidad: "Me siento realizado"

MADRID, 2 Sep. (CHANCE) -

Después de varios meses 'desconectado' de la pequeña pantalla aprovechando su tiempo libre para viajar junto a su marido Roberto Cortés, Jesús Vázquez ha viajado hasta el Festival de Vitoria para la presentación de la segunda edición del programa 'Bailando con las Estrellas'.

Feliz de poder participar en el formato, Jesús reconocía sobre los participantes: "Yo no he estado en los ensayos. Pero me han dicho de algunos que se han sorprendido de lo bien que bailan. Pero yo, como no he estado en los ensayos, no te puedo confirmar ni desmentir. También algunos me han dicho que ya saben que no lo van a hacer muy bien". Consciente de la participación de Bárbara Rey, Jesús bromeó cuando le preguntaron por la posibilidad de que el Rey Juan Carlos acuda al programa. "Soy republicano" sentenció al respecto dando por finalizada la entrevista.

Después de haber disfrutado al máximo de este verano, el presentador reconocía que su mayor pasión en viajar por ello aprovecha para hacerlo siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten. "Me lo he pasado muy bien. Muy bien, muy bien. He disfrutado porque mi gran pasión en la vida es viajar. Y cuando no estoy trabajando casi siempre estoy viajando con mi marido. Entonces, he podido disfrutar de sitios maravillosos y ahora ya toca volver a trabajar. Hay que llenar la hucha para luego volverla a vaciar" explicó. Además, añade que aún le quedan muchos viajes que le gustaría hacer y que aún tiene pendientes para el futuro: "Es que me voy a tener que retirar ya para que me dé tiempo. Pero mi marido no me deja. Me dice, no, pero lo vas a estar en casa dándome la lata todo el día. A trabajar un poco más. Digo, que no nos da tiempo a gastar. Si yo no tengo hijos, ni nietos, ni nada".

Muy sincero cuando le preguntan por la paternidad y si es algo que tiene pendiente, Jesús reconoce: "No. No, no, no. Respeto absoluto, pero yo me siento realizadísimo. Soy feliz con la vida como la tengo. No necesito más que lo que tengo. Tengo una familia, tengo amigos. Soy embajador de ACNUR. Ayudo a millones de niños en el mundo. Y con eso estoy más que satisfecho".