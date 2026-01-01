Joaquín Prat y Alexia Pla comparten la noticia más feliz de este año... esperan su primer hijo

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

Tras uno de los años más felices de su vida a nivel personal en el que ha encontrado la estabilidad al lado de su actual pareja, Alexia Pla, Joaquin Prat ha despedido el 2025 de la mejor forma posible. A pesar de la discrección que le caracteriza en su día a día, el periodista recurría a las redes sociales para compartir con sus seguidores una de las noticias más importantes de su vida, que volverá a ser papá en 2026.

"Todo en un latido" ha escrito la pareja junto a una bonita fotografía en la que ambos aparecen abrazados con unas gorras en las que se puede leer 'mom' y 'dad'. Felices de poder compartir por fin una noticia tan especial para ellos, la pareja confirma así que su relación marcha viento en popa consolidándose cada día más. Como no podía ser de otra forma, las reacciones a esta bonita noticia no se han hecho esperar y el muro de la publicación se ha llenado de mensajes de amor y felicitación para la pareja. "Enhorabuena parejón" ha escrito Jesús Vázquez. "Qué Navidad tan bonita! ENHORABUENA!!!" añadía Adriana Abenina a un sinfin de mensajes a los que también se han unido Mar Flores o Patricia Pérez, entre otros.

Con esta feliz noticia, el periodista volverá a convertirse en papá por segunda vez al lado de Alexia ya que tiene un hijo, Joaquín Prat Bravo, fruto de su anterior relación con Yolanda Bravo de la que se divorció definitivamente en 2021.