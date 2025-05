Jonan Wiergo, la verdad tras su ruptura con Christian Tomás: "Quería recuperar al niño"

MADRID, 18 May. (CHANCE) -

Tras anunciar por redes sociales su ruptura sentimental con Christian Tomás, Jonan Wiergo ha estado en boca de todos porque sus seguidores de redes sociales desconocían los motivos que habían llevado a los influencer a tomar esta difícil decisión. Ahora, ya los sabemos.

El amigo de Dulceida ha visitado 'Sabor a queer', el podcast presentado por David Velduque que está arrasando en las plataformas, y ha desvelado qué dinamitó su historia de amor con Christian. Además, ha dejado entrever que la decisión la tomó él.

"Hay gente que dice que el poliamor no sirve para nada, que mi relación no ha servido para nada porque hemos estado con otros tíos", confesaba el exconcursante de 'Supervivientes'. "Yo he estado ocho años en una relación, que ya le gustaría a muchísima gente tener la relación que he tenido", añadía.

Sin embargo, el hecho de abrir la pareja no ha sido el detonante de su 'fracaso amoroso', todo lo contrario porque "la confianza que he tenido con mi pareja y las conversaciones que he tenido con mi pareja, es imposible imaginármelas en las relaciones monógamas de mis amigos, la mayoría se acaban mintiendo", relataba.

Las ganas de "recuperar" a su niño interior tras haber sentido que "he perdido como la esencia de niño" le llevó a plantearse su relación. "El tener una empresa juntos, el ser como team en el trabajo. Son 24 horas en el trabajo con una persona. O sea, todo el rato", confesaba.

Una situación que le saturó y que le hizo sentir que quería "desaparecer de todo, quería irme de viaje, quería volver a recuperar la esencia que yo tenía cuando tenía 23 años de irme por el mundo, de que me diera igual el dinero, de no estar obsesionado con los proyectos... Quería recuperar al niño".

Un deseo que les obligó a zanjar su bonita e idílica historia de amor porque "cuando tienes esos planes y tienes otra persona al lado, la otra persona acaba viviendo los tuyos y, a lo mejor, tiene otro camino destinado en ese momento o quiere hacer otras cosas en su vida".

Sin embargo, Jonan mantiene un buen recuerdo de Christian y en sus planes también está él: "Si es una persona con la que he tenido buena relación, tengo buenos recuerdos, pues es como un amigo. Son amigos para mí también".