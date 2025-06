Jorge Sanz revela, sin filtros, si trabajaría con Terelu Campos: "Es una cachonda"

MADRID, 10 Jun. (CHANCE) -

En uno de los momentos más tranquilos de su vida y disfrutando como nunca de su faceta de abuelo, Jorge Sanz no se ha querido perder este lunes la gala de los IV Premios Berlanga al Humor. Una cita en la que se ha reencontrado con numerosos compañeros como Antonio Resines, Adriana Torrebejano, Eva Soriano, o Toni Acosta, y en la que ha opinado sin filtros sobre la faceta de actriz teatral de Terelu Campos, revelando si la considera una "intrusa" en la profesión o si, por el contrario, estaría dispuesto a trabajar con ella en su próximo proyecto.

"Estoy viviendo una etapa muy bonita, soy abuelo ya. Tengo dos nietos, soy un señor respetable. Y aunque no lo parezca es maravilloso ser abuelo tan joven, yo lo disfruto mucho la verdad" nos ha contado, reconociendo que tras años volcado en su carrera cinematográfica ahora compagina a la perfección su profesión con su vida personal.

Asegurando que conoce a Terelu y que le parece "una cachonda", Jorge no ha dudado ni un segundo en responder con un "claro que sí, lo que haga falta" a que no importaría en absoluto trabajar con la hija de María Teresa Campos, dejando claro que él no la considera en absoluto una intrusa por su debut sobre los escenarios a los 59 años: "A ver, aquí estamos todos, no se sabe por qué, y yo no creo en el intrusismo. Yo creo que o te gusta y trabajas bien, y a gusto, y vienen los compañeros, o no. Y eso es la misma profesión a la que te acabas echando, si no sirve".