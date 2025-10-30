José María Almoguera, de su reencuentro con Alejandra Rubio a la sonada ausencia de su madre en el estreno de Terelu

MADRID, 30 Oct. (CHANCE) -

A pesar de que en los últimos tiempos se ha especulado con que la relación de Terelu Campos y su sobrino José María Almoguera no sería tan cercana como nos quieren hacer ver, el hijo de Carmen Borrego ha acabado con los rumores de distanciamiento arropando a su tía en el gran estreno de su obra 'Santa Lola' en el emblemático teatro Calderón de Madrid.

Inseparable de María 'la Jerezana', con la que vive en una permanente luna de miel y con la que no descarta pasar por el altar o repetir la experiencia de la paternidad -tiene un hijo en común con su exmujer Paola Olmedo, Marc (2)- "en un futuro", ya que como asegura todavía es pronto para plantearse dar un paso más en su noviazgo después de 9 meses juntos, el nieto de María Teresa Campos ha coincidido por primera vez ante las cámaras con Alejandra Rubio y con Carlo Costanzia.

Y aunque han sido varias las ocasiones en las que ha reprochado a su prima que todavía no conoce a su hijo Carlo Jr. y le ha pedido públicamente un reencuentro familiar después de una época distanciados, lo cierto es que al encontrarse en el estreno de Terelu la cordialidad ha sido máxima entre ambos y no han faltado las risas y la buena sintonía tanto al saludarse como durante la obra, ya que se han sentado juntos en primera fila del teatro.

"Hemos hablado y todo bien claro" ha revelado José María a su salida del teatro sobre cómo ha ido su encuentro con Alejandra, apuntando entre risas que le encantaría que su prima se casara con Carlo.

Respecto a qué le ha parecido la obra y si le ha gustado la faceta de actriz de su tía -ya que hasta ahora nunca había podido verla sobre las tablas- el nieto de María Teresa Campos se ha mostrado entusiasmado: "Me he reído muchísimo, lo recomiendo, venir a verla porque merece la pena. Le doy un 10 sin duda, vamos. La he visto muy tranquila y lo ha hecho muy bien".

De ahí que no haya dudado en reconocer que las críticas de Antonio Banderas -lamentándose de que la gente quiere ver en el teatro a personajes de la televisión, aunque no nombró directamente a Terelu todos creen que lo dijo por ella- "me han sorprendido para mal porque lo ha hecho súper bien, me parece algo súper divertido y aprenderse semejante texto lo veo tan complicado".

Llamativa ausencia la de Carmen Borrego, que uña y carne de su hermana y tras asistir a sus estrenos en Valladolid y Móstoles, se ha perdido en esta ocasión su gran noche en Madrid. El motivo, como ha desvelado la propia Terelu, es que se encuentra de viaje con su marido José Carlos Bernal celebrando su 59 cumpleaños.

"Está fuera, está fuera. Es lo que toca. A veces se puede y otras no" ha confirmado su hijo, quitando hierro al asunto apuntando que "ha ido tres veces ya, ¿eh? Se la sabe de memoria, casi como Terelu".

Además, y aunque en esta ocasión no haya querido entrar en detalles sobre Alejandra, sí ha confesado que le encantaría que sus hijos se conociesen por fin: "A ver, a ver, ojalá, ojalá. Ojalá. Estaría muy bien, estaría divertido. Hombre, al final son familia y ver a mi enano con otro más pequeño aún, tiene que ser gracioso".