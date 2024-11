José María Almoguera revela cómo fue la felicitación de cumpleaños a su madre

MADRID, 4 Nov. (CHANCE) -

Una vez más José María Almoguera ha vuelto a aparecer frente a las cámaras en un photocall y en esta ocasión lo ha hecho en el estreno de una nueva película, 'Amanece en Samaná'. Apostando por la sinceridad, el joven explicaba cómo había sido la felicitación a su madre por su reciente cumpleaños: "Siempre la ha habido. Igualmentre aunque antes estuviésemos en un mal momento, la he felicitado siempre, me parece lo mínimo pero no ha cambiado nada. Una felicitación cordial, educado, es lo que hay que hacer".

Sin dar muchos detalles sobre cómo están viviendo este complicado momento ambas partes, José María asegura que él está haciendo todo lo posible para que su madre ejerza de abuela: "Cuando digo algo, lo cumplo siempre, de este tema es lo único que voy a decir. Espero que se mantenga en la intimidad, es algo muy íntimo".

A pesar del momento que vive en la familia, José María insiste en que es un buen hijo y que siempre ha hecho todo lo posible para demostrarlo: "He hecho todo lo posible siempre para ser el mejor hijo. A mi madre la definiría como madre, no tengo otra manera, ahora mismo separados, no veo que vayamos a dar un paso hacia adelante ninguno de los dos, pero nunca se sabe". En la recta final del embarazo de su prima Alejandra Rubio y consciente de que su relación está más distanciada que nunca, José María aprovecha para darle un consejo como padre: "Que duerma todo lo que pueda" y sentenciaba sobre la posibilidad de que sus hijos se conozcan en el futuro: "No tengo ningún problema, a los niños hay que dejarlos aparte de todo. Yo no tengo ningun problema con ella, ella a lo mejor sí que lo tiene".

En una nueva etapa de su vida en la que ha decidido estar mucho más presente en los medios tras poner punto y final a su relación con Paola Olmedo, el hijo de Carmen Borrego asegura que no tiene pareja desconociendo las fotografías que se han publicado junto a una joven por las calles de Madrid: "Mi corazón no está ocupado, no sé qué chica rubia es, no tengo ni idea. Estoy soltero, enterísimo, ahora mismo con ganas de sonreir, nada más".