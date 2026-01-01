Kiko Rivera y Lola García ya presumen de amor en sus primeros planes como pareja

Kiko Rivera y Lola García ya presumen de complicidad en sus primeros planes juntos - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

Aunque la noticia de la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales llegaba por soprensa para todos, la ex pareja parece haber tomado caminos completamente separados habiendo encontrando en ellos la estabilidad que buscaban y el amor de nuevo. Mientras Irene Rosales hacía pública su nueva historia de amor con Guillermo hace ya algunos meses, Kiko Rivera aprovechaba los últimos días del 2025 para compartir con sus seguidores la noticia de su nueva relación con Lola García.

Lejos de esconderse, el Dj se ha dejado ver muy bien acompañado por su nuevo amor en estas primeras horas del 2026 en las que han demostrado que están viviendo un momento muy dulce desde que se conocieron. Inseparables desde que conocimos la noticia de su relación, en esta ocasión la pareja aprovechó la jornada para realizar algunas gestiones mientras exprimen al máximo su tiempo juntos. Sin poder esconder una gran sonrisa en el rostro como muestra del gran momento que están viviendo, Kiko intentaba en todo momento 'proteger' a su chica de la presión mediática a la que está siendo sometida en las últimas horas. "No agobiarla, hombre" respondía el propio Kiko cuando le preguntaban a Lola por cómo se conocieron. Hace tan solo unos días, la pareja también se dejaba ver junto a las hijas del Dj demostrando que la joven ha encajado a la perfección en el círculo familiar y más íntimo de Kiko con el que ya comparte su faceta como padre.

Sin lugar a dudas, esta nueva relación ha llegado a la vida del hijo de Isabel Pantoja en un momento muy crítico para él tras poner punto y final a su matrimonio con Irene Rosales con la que ha compartido 11 años de su vida además de las dos hijas que tienen en común, Ana y Carlota. Lejos de existir una mala relación entre ellos, Kiko e Irene parecen haber alcanzado un punto intermedio en el que se sienten muy cómodos incluso compartiendo su timpo juntos con sus respectivas parejas como veíamos hace tan solo unos días en el cumpleaños de una de sus hijas.