Kiko Rivera rompe el silencio tras la polémica de su videoclip: "No tengo que defenderme de algo que no es verdad."

MADRID, 9 Ago. (CHANCE) -

A una semana de la polémica en la que se ha visto envuelto el hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera ha decidido hablar y aclarar lo ocurrido. A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió unas declaraciones en las que expresó su opinión sobre el revuelo generado por su último videoclip:"No suelo perder tiempo en dar importancia a cosas que no la merecen. Pero viendo cómo se está distorsionando la realidad, me veo en la obligación de aclararlo, aunque sea por aquí."

El Dj daba su versión de los hechos en este comunicado: "En el rodaje de Divas había más de 50 personas. Todos comieron, todos bebieron y todos recibieron exactamente el mismo trato. Quien estuvo allí lo sabe, y quien me conoce también.

El problema aquí no es la comida ni la bebida... es la clase. Y esa, cuando no se tiene, ni la mejor barbacoa del mundo la arregla.

Ni soy camarero, ni mucho menos el camarero personal de nadie. Llama la atención cómo hay personas con la lengua larguísima para criticar, pero con los brazos demasiado cortos para alcanzar una Coca-Cola o acercarse a por un plato."

Kiko Rivera aseguró que con este comunicado daba por zanjado el tema: "Y con esto cierro el capítulo: no voy a volver a hablar del tema y, sinceramente, tampoco debería ni estar subiendo nada, porque no tengo que defenderme de algo que no es verdad."

Por último el hermano de Isa Pi no dudó en agradecer a quienes le han apoyado:"Y no quisiera olvidarme de todos esos comentarios tan bonitos que me enviáis... de verdad, gracias de corazón. Sois la prueba de que, por encima del ruido, siempre hay gente que vale oro."