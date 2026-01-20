Lola García, a lo Isabel Pantoja, recibe la ovación del público en su paso por la capital madrileña

Lola Gracía baila sobre el escenario de la capital madrileña con su espectáculo 'Esencia y Raíz' - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 20 Ene. (CHANCE) -

En un momento muy dulce de su vida, así se encuentra Lola García a nivel personal al lado de Kiko Rivera y a nivel profesional donde no para de cosechar éxitos. Al margen de los constantes rumores que rodean su relación con el Dj, la joven prefiere centrarse en su carrera profesional en el mundo del baile gracias a la cual se ha subido a algunos de los escenarios más importantes de nuestro país.

En esta ocasión la joven actuó en la capital madrileña de la mano de su espectáculo 'Esencia y Raíz' ante un público completamente entregado que no dudó en ovacionarla al finalizar la actuación. Derrochando profesionalidad y dejándose la piel sobre el escenario, Lola demostró que también es toda una experta en cuanto al movimiento del mantón se refiere, una habilidad que podría compartir con su suegra Isabel Pantoja a pesar de la inexistente relación entre la tonadillera y su hijo en la actualidad.

Respondiendo con una sonrisa en el rostro a las preguntas de la prensa sobre los guiños que dedica sobre el escenario hacia la figura de Isabel Pantoja sobre, Lola sí que agradeció el cariño recibido por parte de la prensa: "Muchas gracias por esperar y por ver el espectáculo". Durante la actuación, Lola también presumía de complicidad y química sobre el escenario junto a su compañero junto al que obtuvo una gran ovación por parte de los allí presentes.

Orgulloso de su trayectoria profesional, Kiko Rivera también compartía en sus redes sociales un bonito reportaje sobre su pareja en el que se habla, no solo de su recorrido en el mundo del baile donde dirige una escuela desde hace catorce años, sino también de su experiencia organizando espectáculos.