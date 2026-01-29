El presidente del Senado amenaza a Sánchez con "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extroardinario

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión plenaria, en el Senado, a 17 de julio de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha remitido una carta el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que le advierte de las "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extraordinario de este jueves, que impulsó la mayoría absoluta del PP para abordar el accidente ferroviario de Adamuz.

"La falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan", señala Pedro Rollán en su carta, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Y es que el PP usó su mayoría en el Senado para citar a Sánchez y el ministro Óscar Puente en un Pleno extraordinario este jueves por el accidente de Adamuz y la situación en Rodalies. Sin embargo, el Gobierno delegó su presencia en esta sesión en Puente, recordando que Sánchez ha pedido comparecer en el Congreso el próximo 11 de febrero para hablar de este tema.

En este contexto, Rollán ha mandado a Moncloa esta carta en la que da por sustanciada la notificación a Sánchez, por lo que deja constancia en el caso de que finalmente adopte alguna decisión.