Huelva acoge este jueves una misa funeral por las víctimas de Adamuz (Córdoba) con presencia de los reyes

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes 'Carolina Marín' de Huelva capital acoge este jueves, 29 de enero, a las 18,00 horas la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, que estará oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra, y a la que acudirán los reyes de España, Felipe VI y Letizia, según confirmó la Casa Real esta misma semana. La provincia onubense ha sido la más afectada por este accidente, con 27 de las 45 víctimas mortales de los descarrilamientos de ambos trenes.

Asimismo, como ya anunciara el pasado viernes, también estará presente el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como, en representación del Gobierno central, acuden la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y también los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente. También confirmó su asistencia el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que está encabezando la gestión de esta crisis, no acudirá porque este mismo jueves comparece en el Senado para dar explicaciones sobre este accidente y el que se produjo pocos días después en Gelida (Barcelona) que dejó un muerto.

Esta será, de momento, la despedida de la provincia onubense a las víctimas mortales del accidente de Adamuz en la provincia de Huelva, después de el Gobierno trasladara a la Junta de Andalucía el aplazamiento del homenaje de Estado que tenía previsto celebrarse el sábado 31 de enero --y que no tiene aún nueva fecha--, ante la imposibilidad de acudir de un "número importante" de familias, según indicó Moncloa.

La misa funeral del Obispado se iba a celebrar en un primer momento en la Catedral de La Merced de Huelva capital, si bien la Diócesis onubense pidió que se trasladase al Pabellón de Deportes Carolina Marín por cuestiones de aforo "con el deseo de que puedan asistir el mayor número de personas posible".

La misa funeral estará concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; por el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana, y por el clero diocesano. Además, la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, presidirá el altar y el crucifijo que se instalará será el mismo que veneró San Juan Pablo II en la misa celebrada en Huelva el 14 de junio de 1993.

El obispo de Huelva exhorta a la participación a "todos los diocesanos", especialmente al clero, a los miembros de la vida religiosa y a los seminaristas, así como a las hermandades y cofradías, grupos, asociaciones y movimientos diocesanos. La celebración será "un momento de oración y recogimiento" en el que la Diócesis de Huelva "se unirá para encomendar a las víctimas a la misericordia de Dios", para pedir "por la pronta recuperación de los heridos" y para expresar su "cercanía y solidaridad" con sus familias y seres queridos.

Asimismo, durante la celebración se tendrá un recuerdo especial para todas las personas y profesionales que intervinieron en las labores de rescate, atención y socorro, reconociendo "su entrega, generosidad y servicio ante esta dolorosa tragedia".

APERTURA DE PUERTAS Y TRANSPORTE PÚBLICO

Así las cosas, la apertura de puertas del Palacio de Deportes 'Carolina Marín' para la misa funeral tendrá lugar a las 16,00 horas, con el fin de "facilitar una entrada ordenada de los asistentes" y "garantizar el correcto desarrollo" de la misma, ha indicado la Diócesis onubense.

Asimismo, por razones de "seguridad", las puertas de acceso al recinto se cerrarán a las 17,30 horas. La organización de este acto se lleva a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial de Huelva, instituciones que han activado un dispositivo especial de movilidad, seguridad y atención al público, han indicado en un comunicado conjunto.

En el marco de esta colaboración, la Diputación Provincial de Huelva aportará más de 500 sillas, que se instalarán en la pista del Palacio de Deportes. Este espacio estará destinado de manera preferente a los familiares de las víctimas, con el objetivo de "facilitar su participación en la celebración en un entorno adecuado y digno".

Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha un dispositivo especial y gratuito de transporte público, a través de Emtusa, que funcionará desde las 15,45 horas hasta el inicio del funeral y nuevamente tras su finalización. Este servicio contará con tres líneas especiales de lanzadera, con salidas desde Zafra y recorridos por distintos barrios de la ciudad, con el propósito de "facilitar el acceso al recinto y evitar la congestión del tráfico en la zona".

Asimismo, durante la celebración, el Palacio de Deportes contará con la presencia de un equipo móvil de emergencias del 061, dotado de ambulancia, médico, personal de enfermería y técnicos en emergencias sanitarias, para atender cualquier incidencia que pudiera producirse.

En este contexto, se recomienda a los asistentes acudir con "la debida antelación" y seguir "en todo momento" las indicaciones de la organización y de los servicios de movilidad y seguridad habilitados para la ocasión, así como desde el Ayuntamiento se recomienda el uso del transporte público, con el objetivo de "garantizar una movilidad fluida, segura y ordenada" en una jornada de especial afluencia.