Lolita Flores estalla como nunca contra los que difunden noticias falsas sobre su salud

MADRID, 20 Nov. (CHANCE) -

Aunque las redes sociales se han convertido en una de las herramientas más útiles para la comunciación de noticias, no siempre lo que aparece en ellas se ajusta a la realidad. En esta ocasión Lolita Flores se ha visto obligada a desmentir una noticia muy malintencionada sobre ella en la que se insinua que la actriz está pasando por un momento muy complicado de salud llegando inlcuso a temer por su vida.

Alertada por la llamada de algunos amigos y conocidos, Lolita ha recurrido a su cuenta de Instagram para desmentir dicha información y aclarar los motivos por los cuales ha tenido que suspender su actuación en Poncia: "Basta ya de decir mentiras tengo una traqueitis aguda lo que me ha producido una afonía y por eso he tenido que suspender PONCIA, monólogo que estoy haciendo en el Teatro Español". Muy enfadada por los rumores falsos que se están lanzando sobre ella, Lolita incluso se ha atrevido a compartir su diagnóstico médico, una información confidencial y personal que no tendría por qué hacer pública.

Aunque la actriz habría intentando quitarle importancia al asunto, la preocupación de sus familiares y amigos ha hecho que su cabreo aumente hasta tal punto que ha anunciado acciones legales si estas informaciones no dejan de circular líbremente: "Los envidiosos y envidiosas allá ellos, estoy sana gracias a Dios y fuerte de cabeza y corazon. Estas cosas pasan por los cambios de tiempo, no tengo nada en el estómago, no estoy en ningún hospital y si no lo quitáis os demandaré @tiktok_es por injurias y falsedad y por atentar contra mi imagen y mi Salud, ahí lo dejo".