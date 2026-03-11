Lolita Flores presume del talento de su hija, Elena Furiase: "Ya tengo sucesora, me puedo morir"

Lolita Flores presume del talento de su hija, Elena Furiase - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Mar. (CHANCE) -

Lolita Flores ha vuelto a pisar con fuerza el Festival de Málaga, esta vez de la mano de su hija Elena Furiase. Madre e hija han presentado juntas 'Mallorca Confidencial', el nuevo thriller policíaco de David Ilundain que compite fuera de concurso en la 29ª edición del certamen y que llegará a los cines el próximo 29 de mayo. Durante el posado oficial, ambas se han mostrado muy cómplices junto al resto del equipo artístico de la cinta, que supone el regreso de la intérprete al cine como protagonista 25 años después de 'Rencor'.

La artista no ha podido ocultar el orgullo que siente por la carrera de su hija ante los medios. "Orgullo de Elena como actriz después de haber hecho el protagonista de La boda, de su película, es decir, que ya tengo sucesora. Me puedo morir", afirma, reivindicando el talento de Furiase y señalándola abiertamente como heredera de la saga. Al mismo tiempo, celebra el éxito de otra de las Flores del clan, su sobrina Alba, que acaba de alzarse con el Goya a Mejor canción original por 'Flores para Antonio', el emotivo tema del documental sobre Antonio Flores: "Y Alba, el Goya con la canción", comenta, visiblemente emocionada por este nuevo reconocimiento familiar.

Sobre 'Mallorca Confidencial, producción de Inicia Films y Cinètica Produccions, Lolita subraya lo especial que ha sido reencontrarse con un papel protagonista y con una historia que le toca muy de cerca. "Para mí, volver a ser protagonista de una película después de tantos años, pues muy feliz, muy contenta y además es un tema que me llega muy al corazón", confiesa. En el filme da vida a Chusa, matriarca de un poblado mallorquín convertido en epicentro del narcotráfico, personaje central de un relato de lealtades, poder y supervivencia que se desarrolla en la isla en 2007.