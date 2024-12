Lucas, de 'Andy y Lucas', zanja la polémica con su nariz: "He sido feo, soy feo y lo seré"

MADRID, 1 Dic. (CHANCE) -

En mitad de la polémica por la nariz de Lucas, el grupo 'Andy y Lucas' amenizaron este sábado, 30 de noviembre, el encendido de las luces de navidad de Sevilla con un breve concierto con el que deleitaron a multitud de fans que se acercaron hasta el centro de la capital andaluza para disfrutarle.

Tras el concierto, Lucas atendió a la prensa y dejó claro que no se ha hecho ningún retoque en su rostro y que su nariz es la misma de siempre: "He sido feo, soy feo y seré feo, ya está. que no tengo nada en la nariz".

Con este tono irónico, el artista quiso dejar claro que no se ha operado la nariz a pesar de los comentarios que ha recibido por redes sociales al hacerse viral una imagen suya en la que se apreciaría un cambio en su nariz.

De esta manera, el cantante espera que se aclaren todas las dudas que hay acerca de su rostro después de una semana de comentarios y críticas por las plataformas sociales debido a su aspecto físico.