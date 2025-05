Lucía Pombo, "fenomenal" con Álvaro López Huerta y sin presión por ser madre: "No se puede pedir más"

MADRID, 29 May. (CHANCE) -

Lucía Pombo y Álvaro López Huerta se han dado a conocer en el docu-reality de los Pombo en Amazon Prime. Una pareja sencilla, natural y de lo más espontánea ante las cámaras que ha cautivado a los miles y miles de seguidores de la familia.

Uno de los temas que han abordado sin pudor en el documental es el tema de la paternidad. Al ver que sus dos hermanas, Marta y María, han cumplido ya ese sueño, Lucía ha sentido en muchas ocasiones que no va al mismo compás que el reloj biológico, pero por ahora prioriza su carrera profesional, esa por la que tanto ha trabajado durante los últimos años de su vida.

Este jueves, la pareja se ha dejado ver en la plaza de toros de Las Ventas a "apoyar a nuestro amigo" Roca Rey y allí la influencer ha vuelto a hablar de este tema con total sinceridad.

Después de haber puesto encima de la mesa su preocupación sobre ello, por querer y no poder ser madre en estos momentos de su vida, ha confesado que "no se puede pedir más" en esta etapa de su vida porque "estoy fenomenal".

Sobre todo con el tema de los hijos "que mediáticamente me presiono mucho", Lucía ha desvelado que "Álvaro es 'disfruta del avión, disfruta de la vida y ya se verá cuándo'" y aunque son conscientes de que "no podemos retrasarnos mucho", ha asegurado que "él no me presiona".