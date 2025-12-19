Lydia Lozano, más animada, se compara con Isabel Preysler al preguntarle por el estado de Charly

Lydia Lozano - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Dic. (CHANCE) -

Después de recibir el alta hospitalaria, Charly, marido de Lydia Lozano, se encuentra en casa recibiendo todos los cuidados necesarios por parte de la colaboradora de televisión y preparándose para comenzar la rehabilitación.

Esta noche, Lydia colabora en '¡De viernes!' y antes de comenzar la reunión con sus compañeros sobre los temas que se abordarán en el programa, ha atendido a la prensa y ha desvelado cómo se encuentra el arquitecto tras descansar ya en casa.

Sorprendida por el interés mediático después de haber atendido ayer a la prensa, la periodista bromeaba asegurando que "no soy la Preysler", pero matizaba que "Charly está tan cuidado o mejor que Boyer, que la Preysler le puso un hospital en su casa y yo lo tengo así, está como un rey".

En las últimas declaraciones que Lydia hizo a la prensa antes de que su marido recibiese el alta hospitalaria, la colaboradora de televisión confesaba que el único deseo que tenía era que pudiesen pasar juntos Nochebuena en casa y... ¡por fin se ha logrado!