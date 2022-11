La madre de Shakira, Nidia Ripoll, sorprendida por la retirada de Gerard Piqué: "No sabía nada"

MADRID, 4 Nov. (CHANCE) -

La relación de Gerard Piqué y la familia de Shakira está completamente rota desde que el futbolista y la cantante anunciaron su separación el pasado mes de junio. Sin embargo, la madre de la colombiana, Nidia Ripoll, sorprendía hace unos días al confirmar que el exnovio de su hija había ido al hospital a visitar a su marido, William Mebarak - ingresado en la Clínica Quirón Teknon desde hace dos semanas - porque, a pesar de su ruptura, "seguían siendo una familia".

Unas declaraciones que no tardaban en ser desmentidas por el entorno de la cantante, que explicaba que su madre se había puesto nerviosa por la situación y no había entendido la pregunta de la prensa, puntualizando que Piqué en ningún momento había visitado o llamado al que fue su suegro para interesarse por su delicado estado de salud.

Ahora, Nidia se pronuncia sobre la noticia del momento, la inesperada retirada de Gerard del fúbtol, como él mismo anunció por sorpresa este jueves por la tarde a través de sus redes sociales. Una decisión de la que la madre de Shakira, acompañada por su hijo Tonino, no tenía ni idea, como ha reconocido: "Bueno, no sabía nada y me imagino que si lo hace, pues ha sido pensado por él mucho y lo que decida él, eso es".

Sin embargo, prudente, ha asegurado "no saber nada" sobre acerca de si la decisión de Piqué podría abrir las puertas a su hija para mudarse a Miami con Milan y Sasha y, como reconoce sincera, "Shakira no me ha dicho nada todavía". El momento, y las imágenes de la madre de la cantante con un periódico con el futbolista en portada y el titular 'El rey del mambo', ¡a continuación!

Cargando el vídeo....