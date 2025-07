Makoke y Gonzalo, tan enamorados como el primer día a pesar de los contratiempos

MADRID, 5 Jul. (CHANCE) -

Disfrutando de una nueva etapa en su vida desde que puso punto y final a su aventura en 'Supervivientes', Makoke está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida al lado de su pareja y futuro marido, Gonzalo, con el que comparte su día a día. En esta ocasión la pareja aprovechó para realizar algunas gestiones que tenían pendientes en el centro de la ciudad y lo hicieron optando por la moto como medio de transporte para mayor comodidad.

Caminando agarrados de la mano y demostrando que su relación se sigue consolidando cada día, Makoke dejaba muy claro que las diferentes informaciones que han surgido sobre la vida sentimental pasada de su pareja no le afectan lo más mínimo. Centrados en los preparativos de su boa, la colaboradora de televisión sí que ha expresado públicamente su 'descontento' porque Gonzalo no haya avanzado nada durante su estancia en Honduras.

"Vamos muy mal, porque no me ha hecho nada cuando yo estaba en 'Supervivientes', no había nada hecho" reconocía Makoke en el programa de televisión en el que colabora. A pesar de este pequeño desencuentro en la pareja, ambos siguen adelante con sus planes de convertirse en marido y mujer este mismo año.

En esta ocasión, tanto Makoke como Gonzalo optaban por un look muy cómodo con el que combatir las altas temperaturas en la ciudad. Sin olvidarse del casco de la moto, la madre de Anita Matamoros eligió pantalón corto en color negro, top de tirantes en blanco y zapatillas de deporte tipo bota.