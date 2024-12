Malena Gracia, ¡bombazo sobre el Rey Juan Carlos!: "Tuve una llamada hace mucho tiempo!

MADRID, 16 Dic. (CHANCE) -

Malena Gracia ha sido el último rostro conocido en reaccionar a la entrevista bomba en la que Bárbara Rey ha relatado al detalle cómo fue su relación con el Rey Juan Carlos y ha confirmado, después de años negándolo, su 'chantaje' -aunque la vedette le llama "préstamo por los servicios prestados"- al Emérito para que sus imágenes juntos no viesen la luz.

Un especial del que este lunes veremos la segunda parte en Mediaset y que a la ex de Arévalo le parece "fortísimo". "Hay cosas que me creo, otras que no, yo que sé, es que hay de todo ahí... pero veo que también hay muchas mentiras. Bárbara ha podido en cierta manera sentirse maltratada, pero ella yo creo que sabía en lo que se metía, aquí somos todos mayores, ¿no? Entonces, no sé, no me quiero meter más en este tema porque no es mío, pero creo que, uf, esto tiene mucha, mucha cola, mucho recorrido" sentencia, reconociendo que aunque ella tampoco estaba "en el pellejo" de la vedette, "creo que hay formas de hacer las cosas sin tener que chantajear". "Es una cosa muy fuerte ante la ley y no sé si actualmente puede tener problemas, no lo sé" añade.

Para nuestra sorpresa, Malena ha insinuado que Don Juan Carlos no solo se puso en contacto con Bárbara sino también con ella: "Eso no lo voy a decir, a lo mejor cuando leáis mis memorias os enteráis de muchas cosas. ¿Os podéis enterar? De muchas, no voy a hablar más". "Estamos ahí escribiéndolas y viendo cómo enfocamos cosas, pero de eso no voy a hablar, yo con él no he tenido... Tuve una llamada hace mucho tiempo, pero nunca tuve contacto directo, nunca. Pero no os puedo contar más" ha aclarado, dejando entrever que aunque el Emérito la llamó, no llegaron a conocerse. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!