Manuel Díaz 'El Cordobés' habla por primera vez sobre el novio de su hija Alba, Marcos Terrones: "Me encanta"

MADRID, 28 Jun. (CHANCE) -

Convertido en uno de los colaboradores más populares y queridos de 'TardeAR', Manuel Díaz 'El Cordobés' ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido este jueves a la fiesta con la que Ana Rosa Quintana ha despedido la primera y exitosa temporada de su programa para dar el pistoletazo de salida al verano.

Reconociendo que esta nueva faceta de tertuliano televisivo le ha venido de maravilla tras su retirada de los ruedos "porque soy muy intenso y no quería quedarme tampoco en casa", el balance que hace el torero de estos meses al lado de la popular presentadora es muy positivo.

En solo dos días Manuel cumple 56 años y, como nos ha contado, va a celebrarlo por primera vez con su padre, Manuel Benítez: "Vamos a estar en familia. Voy a estar con mi madre, si Dios quiere. Y con mi padre también, a lo mejor me acerco a verlo. Que sería el primer año juntos que soplaría yo mis velas con él. Me encantaría, me encantaría. Vamos a ver qué inventamos. Ya os diré" ha revelado con una sonrisa.

Sobre la ruptura de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís tras 4 meses de relación, que el empresario ha confirmado este jueves, el exmarido de la diseñadora prefiere mostrarse discreto: "Ahí no te puedo decir porque tampoco es que estuviese yo muy informado. Yo la veo siempre fantástica, pero bueno, la vida un poco es así, ¿no? Yo lo que quiero también es que le vaya muy bien y que esté feliz porque eso influye en que toda la familias estemos felices". "Qué viva el amor, que las personas tenemos que enamorarnos, yo estoy enamoradísimo de Virginia y cada día me enamoro más" ha confesado.

Una felicidad que comparte con su hija Alba Díaz, que no oculta lo enamorada que está del cantante Marcos Terrón, con el que mantiene una discreta relación desde hace varios meses. Y por primera vez Manuel se pronuncia sobre su 'yerno', con el que reconoce que está encantado. "Pedazo de canción que ha sacado, me he quedado alucinado. Me encanta como canta y me encanta él porque es una persona muy buena gente, muy buena persona y que está haciendo muy feliz a mi hija" desvela.

Por eso, si la infuencer le hiciese abuelo, admite que no le importaría porque "si veo a Alba feliz, yo estoy feliz. Yo Quiero que ella se realice, que siga creciendo como profesional, como lo está haciendo en su trabajo, que lo lleva muy bien. Que siga como está siendo cada día mejor persona y con esos valores que le inculcamos, que yo creo que lo está sacando a flor de piel cada día". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!