Manuel Díaz 'El Cordobés' se retira a lo grande y acompañado por su familia al completo

MADRID, 16 Oct. (CHANCE) -

Tarde especial para Manuel Díaz 'El Cordobes'. Hoy se ha despedido como torero desde la Plaza de Toros de Jaén y lo ha hecho acompañado por su padre, Manuel Benítez, la pareja de este, Mari Ángeles, su mujer Virginia Troconis y sus tres hijos Alba Díaz, Manuel y Triana. Como no podía ser de otra forma, ha sido su padre quien le ha cortado la coleta en uno de los momentos más emotivos de la tarde en el que Alba no pudo evitar las lágrimas al vere de nuevo juntos a su padre y au abuelo después de tantos años.

Manuel Benítez, minutos antes de la última tarde de toros de su hijo nos aseguraba que es "un día muy importante" y que su hijo "es un fenómeno". Además, se mostraba de lo más orgulloso de la relación que tiene con él y presume de que vaya a ser él quien le corte la coleta: "Aquí está su padre para cortarle la coleta". Fue a finales del año pasado cuando el torero comunicó a todos sus seguidores que había tomado la decisión de retirarse para siempre: "Va a ser mi última temporada como torero en activo. Lo afronto con mucha ilusión. Será cerrar un ciclo de mi vida que me lo ha dado todo, que me ha hecho ser quien soy" confesó.

Ese día llegó y la emoción y el orgullo estuvo presente a partes iguales durante toda la tarde en la plaza de Jaén en la que la familia al completo demostró que está más unida que nunca. Compartiendo confidencias con su suegro en todo momento, Virginia demostró que ha sido un pilar fundamental en la reconciliación de padre e hijo aunque siempre ocupando un lugar muy discreto. Por su parte, Alba ejerció de hermana mayor ye stuvo muy pendiente de sus hermanos durante toda la tarde preocupándose por cómo estaban viviendo un día tan especial para su padre. "Que sea muy feliz, que sea muy feliz siempre" le deseabala joven a su padre en su llegada a la plaza.

Emocionado por el momento que está viviendo a nivel familiar, Manuel reconoció que para él es un sueño vivir una tarde tan especial junto a su padre después de tantos años de distancia: "No me lo imaginaría, nunca. Yo creo que es muy bonito porque es cerrar un momento de nuestra vida, ante todos vosotros y ante toda la gente que siempre me ha creído y que ha confiado en mí. El mejor regalo es hacerlo delante del público" nos ha dejado claro Manuel. En cuanto al consejo que le había dado su padre antes de enfrentarse al toro, confiesa: "Me ha dicho que me arrime como un loco, a eso he venido, a arrimarme".

Entre los asistentes, también algunos amigos y compañeros de profesión del diestro quisieron estar presentes en una tarde tan especial. Este fue el caso de David Fandila 'El Fandi', Víctor Puerto o Javier Conde que se derritió en elogios hacia el que él considera su hermano. "Es mi hermano. He nacido a su lado y he vivido con él mi infancia taurina, hemos apoderado los mismos apoderados y he vivido con él gran parte de mi vida. La última vez que se visitó su padre de luces, fue un mano a mano conmigo”.