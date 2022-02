Manuel Velasco nos desvela su nuevo proyecto profesional

MADRID, 17 Feb. (CHANCE) -

Manuel Velasco siempre ha estado a la sombra de las cámaras, dirigiendo películas y obras de teatro, pero lo cierto es que ahora va a dar el salto a un ámbito en el que no lo habíamos visto todavía: el de la escritura. El hijo de Concha Velasco nos ha confesado la ilusión que le hace sacar su primera novela... además, viene pisando fuerte porque ya piensa en una interpretación de su propio libro para el cine.

Le hemos preguntado por la actualidad informativa y por esa noticia que ha salido a la luz sobre algunos rostros conocidos que podrían haber recurrido al pasaporte falso de la Covid y lo cierto es que: "He estado tan liado que no me he enterado, vi un poco por la tele, pero no tengo muchos datos para opinar". Eso sí, ha mostrado su opinión al respecto: "Yo, en lo que a mi respecta, soy pro-vacuna, tengo las tres dosis y si hay que ponerse una cuarta y una quinta, me la pongo, es mi opinión. Toda mi familia está vacunada".

Y ahora sí, Manuel nos confesaba su nuevo proyecto profesional: "Saco el dos de marzo mi primera novela, es una comedia romántica 'Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte', con ganas de que os guste".

Tan contento y motivado está el hijo de Concha Velasco que no ha dudado en hacernos saber su deseo de que su novela se interprete en el cine: "Me encantaría que la novela la llevaran al cine, me encantaría hacerlo yo, pero si lo hace otro... es un libro que está escrito muy pensado en la peli, como libro funciona, pero en cine también funcionaría".

Cargando el vídeo....