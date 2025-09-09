Mar Flores en 'El Hormiguero': del episodio desconocido por su hijo Carlo al agradecimiento a Lequio

MADRID, 9 Sep. (CHANCE) -

Mar Flores ha vuelto a televisión y lo ha hecho por la puerta grande, en un programa de máxima audiencia y a pocos días de publicar sus memorias, 'Mar en calma'. Ha sido frente a Pablo Motos en 'El Hormiguero' donde la modelo ha dado unas pequeñas pinceladas de lo que los lectores podrán encontrar en el libro, que promete abrir la caja de los truenos. Tranquila, serena, de blanco impoluto y sintiéndose "fuerte", la otrora empresaria ha hecho un repaso a su vida personal y a su trayectoria profesional.

No ha sido pasando de puntillas. La consuegra de Terelu Campos ha hecho hincapié en su faceta como madre y ha desvelado uno de los episodios más terribles de su vida y también más desconocidos incluso para su hijo mayor, como ella misma ha confesado. "Creo que Carlo hijo no lo sabe", ha dicho sin que le temblara la voz al contar que fue el día que su exmarido y padre de su hijo, se lo llevó de la guardería.