Mar Flores, de vuelta en Madrid tras su escapada con amigas a Bruselas

MAR FLORES REGRESA A MADRID TRAS SU VIAJE CON AMIGAS A BRUSELAS COINCIDIENDO CON EL PRIMER CUMPLEAÑOS DE SU NIETO CARLO - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 8 Dic. (CHANCE) -

Coincidiendo con el primer cumpleaños de su nieto Carlo, Mar Flores decidía poner tierra de por medio y disfrutar de un fin de semana muy especial en Bruselas junto a dos amigas entre las que se encontraba la también conocida presentadora, Elsa Anka. Como si de tres fans más se tratase, Mar y sus acompañantes disfrutaban del concierto de uno de sus grupos favoritos, Royel Otis, tras el que regresaba a la capital madrileña con las pilas cargadas.

Dejando muy claro que había tenido tiempo de visitar a su nieto Carlo antes de marcharse, Mar revelaba que estas Navidades las pasará junto a su familia entre los que también estarán su hijo Carlo Costanzia y Alejandra Rubio. Consciente de todo lo que se está hablando sobre la relación que comparte con Terelu Campos, Mar aprovechaba la presencia de las cámaras para cerrar la puerta a cualquier posible reunión en las fiestas. "A ver dejar ese tema ya que no tiene sentido. Yo, mi nieto, mi familia... yo creo que ya tenéis que darle normalidad al asunto".

En medio de grandes ausencias en el primer cumpleaños del pequeño Carlo como fue el caso de sus dos abuelas, Mar y Terelu, el hijo de Alejandra Rubio sí que contó con la compañía de su abuelo paterno, Carlo Costanzia, con el que tiene una relación muy cercana en su día a día. Ante este invitado, Mar prefería guardar silencio y no comentar nada mostrando una vez más su indiferencia.