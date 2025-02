Mari Ángeles Grajal, desencajada, acude a comisaría a denunciar a Jaime Ostos tras amenazarla de muerte

MADRID, 18 Feb. (CHANCE) -

Momentos de tensión y nervios los que se vivieron este lunes en el madrileño Hotel Wellington durante la entrega de premios 'Las Meninas de España', de la peña taurina con el mismo nombre capitaneada por Mari Ángeles Grajal. La velada transcurría plácidamente -a pesar de la ausencia de la infanta Elena a última hora por encontrarse con bronquitis- cuando Jaime Ostos Jr. irrumpía en el lugar sin invitación y, según testigos presenciales, increpaba a la viuda de su padre, Jaime Ostos, y la amenazaba de muerte antes de ser 'invitado' a abandonar el lugar.

El hijo de Mari Ángeles, Jacobo, que no estaba presente en la sala en el momento del altercado, no dudaba en salir a las puertas del hotel a la búsqueda de su hermano y, tras un forcejeo que acababa con Jaime con el rostro arañado después de que el Dj le quitase su móvil -aunque asegura que ni siquiera le tocó-, la Policía se personaba en el lugar.

Una vez que el hijo mayor del desaparecido torero se iba en un taxi, y tras sacar fuerzas de flaqueza para continuar con la entrega de galardones, Grajal se dirigía a una Comisaría de Policía acompañada por dos amigas para interponer una denuncia contra Jaime por amenazas.

Completamente desencajada y muy nerviosa, la neumóloga ha evitado revelar detalles de lo sucedido ante las cámaras y confirmar si es cierto que el hijo de Consuelo Alcalá le amenazó de muerte -"no tengo nada que decir" ha asegurado- aunque sí ha confesado que ha vivido un momento muy delicado cuando Ostos irrumpió sin invitación en la gala: "Por supuesto".

ASÍ HABLABA MARI ÁNGELES MINUTOS ANTES DE LAS MEMORIAS QUE HA ESCRITO DE SU MARIDO

Su guerra contra los hijos mayores de Jaime Ostos no es el único frente abierto para Mari Ángeles, en el punto de mira por la biografía que ha escrito de su marido y que acaba de publicar, levantando una gran controversia al hablar en primera persona de diferentes momentos de la vida del torero por su boca y sin grabaciones que ratifiquen que fue el propio Ostos quien relató las anécdotas que desvela en el libro. Por ejemplo, la noche desenfrenada que supuestamente vivió con el Rey Juan Carlos en Zaragoza en compañía de unas vedettes cuando ambos estaban solteros y en la que, confiesa, la cama se les habría quedado "pequeña".

"El libro de Jaime tiene 350 páginas y los medios que han filtrado sacan dos líneas. Y hay 20 capítulos. Han sido catorce años escribiéndolo, muchos. Es un derecho" sentenciaba minutos antes de que Jaime Jr. irrumpiese en los premios, defendiendo que siendo el torero su marido "no tienes por qué grabar nada".

"Me ha contado desde que nació. Yo he vivido 40 años, otras personas vivieron antes y yo no les quito el sitio, también vienen en el libro. Y él quería que yo las publicara" ha dejado claro, tachando de "tonterías" que ahora haya quien pida las grabaciones para demostrar que Ostos efectivamente contó los episodios que relata en sus memorias. "¿Tú tendrías que pedir pruebas a tu marido si cuentas algo que has vivido con él? por favor" ha zanjado molesta.

Y, como afirma rotunda, "a quien debe dejar en buen lugar el libro es a Jaime, porque yo reivindico su tauromaquia y su historia. Su historia humana. Con las luces y las sombras, que ha tenido de todo". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!