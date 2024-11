Mari Ángeles Grajal, rotunda tras la demanda de Jaime Ostos Jr. y su investigación sobre la muerte de su padre

MADRID, 18 Nov. (CHANCE) -

Importantes novedades en la guerra mediática que mantienen Mari Ángeles Grajal y Jacobo Ostos contra los hijos mayores de Jaime Ostos, Jaime Jr. y Gabriela -fruto de su matrimonio con Consuelo Alcalá-, y Gisela, de una relación esporádica con Aurora Díaz.

Después de que la viuda y el hijo menor del torero demandasen a su primogénito por vulnerar su derecho al honor por las declaraciones que ha hecho en diferentes platós, Jaime Jr. ha contraatacado y, como ha revelado 'Fiesta' este domingo, ha tomado a su vez medidas legales contra la doctora y el DJ para reclamar lo que le corresponde de la herencia de su padre -de la que no ha recibido nada- y por un presunto delito de falsedad documental.

Según el progama que presenta Emma García, Jaime Jr. ha hecho una investigación sobre la muerte de su progenitor en Colombia -el 8 de enero de 2022- y ha descubierto que su mujer y Jacobo mintieron y se saltaron el protocolo, afirmando que ha hablado con el médico que firmó el certificado de defunción y no se le hizo autopsia, y que podría haber sido repatriado a España sin necesidad de haber sido incinerado.

Al parecer, tiene documentos que probarían que Mari Ángeles y su hermano pequeño no dijeron la verdad y está dispuesto a ir a por todas en los juzgados. Y para ello cuenta con el apoyo de sus hermanas Gabriela y Gisela.

Algo sobre lo que Grajal ha dejado claro que no tiene absolutamente nada que comentar. "No perdáis el tiempo. No perdáis el tiempo. No voy a decir nada" ha zanjado visiblemente molesta y con gesto cansado, sin aclarar si han recibido la demanda de Jaime Jr. y cómo afrontan Jacobo y ella que les acuse de falsedad documental y que vaya a ir a los Juzgados para obtener la herencia que le corresponde de su padre.