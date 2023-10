María Cerqueira y Cayetano Rivera... ¿Propuesta de matrimonio fallida en la pareja?

MADRID, 23 Oct. (CHANCE) -

Aunque la relación entre Cayetano Rivera y María Cerqueira parece marchar a la perfección, el programa 'Fiesta' ha revelado que entre ellos también existen algunas diferencias en cuanto a la forma de entender el futuro se refiere. Disfrutando de su historia de amor desde el día en el que se conocieron, el programa de Telecinco ha revelado que el diestro le habría pedido matrimonio a la presentadora portuguesa, una propuesta que a María no parece convencerle.

Si bien el diestro está completamente enamorado de su pareja y le gustaría dar un paso más en su relación viendo a la presentadora vestida de blanco, María prefiere sellar su amor con el torero ampliando la familia. En esta ocasión ha sido Amor Romeira la que ha revelado algunos detalles de esta 'propuesta' fallida por parte del torero que nada tiene que ver con una ruptura en la pareja. "Ella le dice que ya han pasado por ese proceso y que no va a pasar de nuevo, pero sí que ampliaría la familia. Ve más factible tener más hijosque casarse. Ella se justifica diciendo que ella ya se ha casado dos veces (al igual que él)" ha explicado Amor.

Según la colaboradora, esta no habría sido una propuesta romántica por parte de Cayetano ya que estas conclusiones tendrían más que ver con una conversación entre la pareja que habría trascendido de la intimidad por parte de la presentadora. "Me gusta lo que tengo con Cayetano" harbía comentado María con su círculo profesional más cercano al que Amor ha tenido acceso tras su paso por TVI, una cadena de televisión portuguesa. Ante esto, la colaboradora sostiene que Cerqueira podría tener algunas dudas sobre su relación, sobre todo al principio cuando le avisaron del pasado del torero: "Podría tener inseguridades porque, cuando empezaron la relación, le dijeron que no se fiara de él porque es un poco infiel".