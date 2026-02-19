María Edite, indignada tras salir a la luz que la madre de Julio Iglesias reconoció que Javier Santos era su nieto

María Edite - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Feb. (CHANCE) -

El programa 'El tiempo justo' ha sacado a la luz una carta que la madre de Julio Iglesias, Rosario de la Cueva, habría enviado a una íntima amiga reconociendo a Javier Santos como su nieto, a pesar de que el cantante siempre lo ha negado y nunca ha querido saber nada de él a pesar de su incansable lucha judicial de los últimos años buscando que la Justicia determine que el exmarido de Isabel Preysler es su padre como han demostrado las pruebas de ADN -con material de Julio José Iglesias obtenido en Miami-, que habrían arrojarían una coindicencia genética de más del 99%.

En dicha misiva, Rosario habría comentado que Javier "es igual a su padre", lo que ha hecho estallar a la madre del joven, María Edite, presente en el plató. "Me parece muy triste que una abuela que sepa que existe un nieto y que sabe quién es, que no lo conozca. ¿Cualquier abuela no querrá conoce a su nieto por dios? Es súper triste", ha apuntado indignada, apuntando que está segura de que el cantante de 'Soy un truhán soy un señor' habría contado a su familia que tenía un hijo con ella.

"Yo era una niña, tenía 18 años cuando me quedé embarazada. Julio me llamó varias veces y deduzco que era para ofrecerme dinero por mi silencio. Mi hijo ha sufrido por un padre que le desprecia, le pido perdón por haber tenido un padre como ese, un mal padre que no tiene humanidad. Ese es mi dolor y mi sufrimiento, pero jamás tiraré la toalla" ha expresado dolida.

Sin embargo, como ha confesado ante las cámaras de Europa Press, "ni espero ni quiero" una llamada o un mensaje de Julio: "Paso de él, después de todo el daño que está haciendo a su hijo... Muchísimo daño". "¿No te parece triste que una abuela, que yo soy abuela y me parece tan triste que una abuela sepa que es su nieto y no quiera conocerlo? por Dios" ha lamentado, apuntando que "al igual que una madre quiere a todos los hijos por igual, lo mismo quieres a todos los nietos por igual. Me parece todo tan impresionante".

"Esa carta es una prueba de que Javier es hijo de Julio, pero la prueba más importante es la de ADN que demuestra el 99,9% de que es su padre... Pero aquí lo que pasa es que hay muchas manos negras. Yo no me considero importante, pero por lo visto lo soy. Porque aquí está todo metido desde los más altos niveles" ha destapado, revelando que aunque habría recibido 'toques de atención' para que deje de hablar "conmigo no puede ni Dios".

Además, tras el archivo por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de la denuncia de dos extrabajadoras domésticas de Julio por presunta agresión sexual, María Edite ha dejado claro que "yo siempre estaré con la mujer": "A ver, yo no estaba debajo de la cama. Eso es algo que ni yo ni nadie lo puede decir. Ni él mismo, porque él no va a tener cámaras dentro de una habitación. ¿Y pruebas? ¿Qué pruebas va a tener? ¿Un mensajito? Venga va".

El papel de la mujer del cantante, Miranda Rinjsburger, como afirma tajante, es "cero". "Yo creo que ella dicen, 'paso de todas las historias. Voy a vivir mi vida a lo grande. Esta gente vive en un mundo de Alicia del país de las mentiras" opina.

Por último, la madre de Javier Santos ha mandado un irónico mensaje al artista: "Julio, déjate ya de gilipolleces. Llama a tu hijo, llévatelo si quieres, te lo dejo". "Estoy segura de que si le llamase le perdonaría. Y yo le apoyaría siempre, pero no tengo por qué perdonar a un innombrable como ese"