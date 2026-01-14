María Edite y Javier Santos, presunto hijo de Julio Iglesias, rotundos tras las denuncias por agresión sexual

Archivo - María Edite y Javier Santos en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 14 Ene. (CHANCE) -

Tras salir a la luz las denuncias por agresiones sexuales, humillaciones, vejaciones, y episosios de maltrato físico y verbal de dos exempleadas del hogar contra Julio Iglesias, ocurridos presuntamente en sus residencias de Bahamas y República Dominicana entre 2021 y 2022, han sido numerosas las personas del entorno del cantante que han reaccionado a la noticia mientras él, en silencio a pesar de su preocupación por la repercusión internacional de estas duras acusaciones, habría puesto el asunto en manos de sus abogados.

Amigos como Ana Obregón, Makoke -que vivió con él un romance cuando ella tenía 19 años y él 46-, o su exjefe de prensa Miguel Ángel Pastor han dado la cara por el artista y han reconocido que les cuesta muchísimo creer que el Julio que ellos conocen, una persona cariñosa y respetuosa, haya sido capaz de hacer algo así. Mientras tanto, su primera mujer y madre de sus hijos Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias, Isabel Preysler, estaría en shock ante el testimonio de las dos empleadas domésticas y, aunque no querría hacer declaraciones públicamente sí habría transmitido a su entorno que este no es el Julio que ella conoce.

También se ha pronunciado María Edite, bailarina que vivió una breve historia de amor con el artista en 1975 fruto de la cual habría nacido Javier Santos, al que el cantante de 'Soy un truhán soy un señor' nunca ha reconocido y del que nunca ha querido saber nada a pesar de su lucha en los juzgados y en los platós desde hace dos décadas para que asuma su paternidad.

"A todo el mundo le llega su karma. El karma existe. Me sorprende entre comillas, porque es un hijo de su madre. Siempre pensé que el karma, tarde o temprano, llega. Por algún lado tenía que salir" ha sentenciado María Edite en conversación con el programa 'Vamos a ver'.

Y aunque ha admitido que durante el tiempo que pasó con Julio "yo no he conocido nada de eso" que relatan las dos exempleadas -ya que nunca presenció ningún comportamiento inapropiado en él- sí ha dejado claro que "siempre estaré con las víctimas y las creo totalmente", posicionándose sin filtros en contra del padre de su hijo.

También Javier Santos ha hablado públicamente sobre las denuncias por agresión sexual contra el artista. El presunto hermano de Enrique Iglesias se ha sentado en el plató de 'El tiempo justo' y, apenado, ha optado por la prudencia en estos momentos tan complicados: "No sé, yo creo que es muy pronto para tener ningún tipo de opinión... me pone muy triste la verdad, pienso mucho en mis hermanos, pero también pienso mucho en esas mujeres que deben haber sufrido mucho, en caso de que esto sea verdad".

"Una investigación de tantos años, de periodistas que podemos considerar bastante serios, no hay que tomárselo tan a la ligera. Creo a las víctimas", ha reconocido, asegurando que a pesar de las denuncias "hay que respetar la presunción de inocencia mientras la justicia no diga lo contrario".