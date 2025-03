María 'la Jereza', respetuosa y con cautela responde a Paola Olmedo asegurando que José María Almoguera le da su sitio

MADRID, 26 Mar. (CHANCE) -

Viviendo uno de los momentos más felices de su vida, José María Almoguera se ha dejado ver con su pareja María en la premiere de la nueva serie original de Prime Video, ‘Punto Nemo’ y allí ambos han hablado de la bonita relación que están construyendo tras su paso por 'GH DÚO'.

Muy enamorado, el hijo de Carmen Borrego ha desvelado que de momento no tienen planes de futuro porque "es mejor ir viviendo el día a día, mejor disfrutar de los momentos que, al final, llevan a un futuro". Por su parte, María ha explicado que está "fenomenal, muy tranquila, muy feliz y disfrutando de cada momento".

El joven ha confesado que no ha hablado todavía con su tía, Terelu Campos, tras abandonar 'Supervivientes' porque "está incomunicada", pero tiene muchas "ganas de verla... me han dicho que está muy morena".

En cuanto a su paso por Honduras, José María se ha mostrado "muy orgulloso" porque considera que ha sido "muy valiente" y que "lo ha hecho muy bien".

El nieto de María Teresa Campos también ha hablado de las declaraciones que ha hecho su prima Alejandra sobre la necesidad que tuvo de ir a terapia cuando tanto ella como su pareja estaban el foco mediático. Él, que vivió algo parecido ha asegurado que "la terapia es básica y hay que saber cómo gestionar nuestras emociones y para eso no hay nada mejor que un profesional te ayude a hacerlo".

Por último, María ha sido preguntada por la afirmación que hizo la semana pasada Paola Olmedo cuando aseguraba que no creía que José María le daba su lugar como pareja y ha dejado claro que "no la conozco, la respeto porque es la madre de su niño y no tengo nada que decir".

Eso sí, al preguntarle si su pareja le da su sitio, ella ha confesado que "por supuesto" y José María ha afirmado que son 'comentarios absurdos': "Exactamente".