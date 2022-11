María Jiménez reaparece en Sevilla para presentar su fundación, que ayuda a mujeres víctimas de violencia de género

MADRID, 18 Nov. (CHANCE) -

María Jiménez ha presentado este viernes la 'Fundación María Jiménez' en Sevilla, acompañada por su hijo Alejandro Sancho y su nieto. Un evento que ha estado presidido por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y presentado por Toñi Moreno. La artista se ha convertido en los últimos años en un "icono" de la lucha contra la violencia machista, mostrando públicamente su propia experiencia personal con el fin de visibilizar esta lacra social.

Con esta fundación, María ofrece un "espacio de refugio y amparo" para las mujeres víctimas de violencia de género que, además, les sirva de "trampolín" para un nuevo comienzo a través de la formación y la asistencia laboral, ha reseñado el Consistorio en un comunicado.

Europa Press ha podido hablar con la artista en el acto y nos ha asegurado que se encuentra "muy bien" aunque algo "cansada", pero muy contenta de que por fin se haya llevado a cabo la presentación de su fundación: "La verdad es que ha estado bonito". Un sueño que tenía en mente María desde hace muchos años, pero "eran otros tiempos. Hace mucho, pero antes yo no he podido. Lo hago ahora que puedo".

Por su parte, el hijo de la cantante, Alejandro destacaba el gran legado que ha dejado su madre en la música: "La nueva generación, aunque no conoce a María Jiménez o la descubre tarde a través de las redes sociales, es importante conociendo y descubriendo su música ya eso te da esas ansias de libertad, esas ansias de cuando tú tienes todos estos problemas, tu música es lo que te da ganas de vivir y la clave es no entrar en esa depresión que a través de la música es un poco la terapia. Desde los 70 tenemos gente que dice que yo no tenía que comer y tenía una cinta de tu madre y era lo que nos alimentaba entonces desde eso hasta ahora".

El hijo de la cantante se mostraba de lo más orgulloso de ser el presidente de la asociación: "Yo estoy encantado sobre todo de ser hijo y ser presidente, aunque es una personalidad grande, pero como soy uno de los mayores fans, pues entonces seguir encaminando, protegiendo su imagen, sus canciones, su gente y ayudando. Es una labor social importante la que podemos hacer".

Alejandro nos ha afirmado que las vivencias de su madre son las que le han llevado a crearla: "Ya no solo la separación en 2002 de mi padre sino también en sus vaivenes con sus problemas de salud y toda la repercusión que tuvo el ponerse mala en 2019 y a raíz de ahí es. Además, en la web nuestra hay muchísimas peticiones de ayudas, muchísimos casos y es que hay de todo".

Y es que está fundación ofrecerá ayuda no solo para los casos de "maltrato, también es apoyo psicológico, es a hombres que necesitan apoyo psicológico y mujeres. Son niñas que con 20 años tienen alguna enfermedad delicada, no van a durar mucho y quieren conocer a María para darle esa inspiración y ese momento de subidón, es lo que al final es compartir sus ganas de vivir con la gente que a veces se identifica. La gente en silla de ruedas se identifica con María y en todos los aspectos. Hay muchos aspectos en los que se identifica como separación, muerte, falta de movilidad, enfermedad, cáncer Hay muchísima gente".

