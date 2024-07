María José Suárez destapa las infidelidades y mentiras de Álvaro Muñoz Escassi: "Me está provocando, yo soy la víctima"

MADRID, 13 Jul. (CHANCE) -

Tras la polémica entrevista de Álvaro Muñoz Escassi contando su verdad sobre su ruptura con María José Suárez, la modelo ha decidido contar su versión en el plató de ‘De Viernes’. Durante la entrevista, la presentadora ha expresado su dolor y desilusión por la manera en que se ha desarrollado el final de su relación.

En sus declaraciones, Suárez ha dejado claro que la relación con Escassi no era de "idas y venidas" como él había afirmado. "Nosotros tuvimos una relación muy bonita de tres años en la que no ha habido idas y venidas. Nunca habíamos dejado de estar juntos hasta que me entero de sus mentiras", afirma contundente.

Dejando claro que la han querido dejar como la mala de la película, ha querido contar con detalles de cómo se enteró de la infidelidad de el jinete. Relata un episodio específico en el que notó comportamientos sospechosos y finalmente descubrió la verdad a través de una videollamada: "Le llamo por videollamada y Valerín empieza a hacerle señales... él se puso muy nervioso y me colgó el teléfono. Blanco y en botella, era una mentira".

María José también ha compartido detalles sobre la traición y la implicación de esta mujer transexual en esta historia. Según Suárez, recibió un correo de Valerín que confirmaba sus sospechas: "Me contó muchas cosas que pasaron ese día y me dejó en shock. No me molestó que fuera una chica trans, sino las mentiras y la situación en la que me vi envuelta".

La situación se complicó aún más con la aparición de un video íntimo que, según Valerín, Escassi le mostró. "En el vídeo salgo yo con Álvaro... pero yo no era consciente de que me estuviera grabando en ningún momento de nuestra relación", algo que tal y como comenta la modelo, sería un delito.

Sobre la posibilidad de una relación abierta, tal y como comentó él en plató, Suárez responde tajante: "Obviamente no. Nosotros no teníamos una relación abierta. Álvaro es tremendamente celoso, eso lo sabe todo su entorno".

La ruptura definitiva se produjo tras el escándalo del correo de Valerín al volver del crucero donde se habían dado una segunda oportunidad tras la insistencia de Álvaro tras ponerle los cuernos. Pocos días después, los rumores de su exnovio junto a Hiba Abouk en la fiesta de 'El Turronero' le sorprenden por completo: “A mí lo que me duele es la falta de sensibilidad, de tacto y de empatía que tiene Álvaro conmigo. Porque yo le digo, ¿hasta dónde quieres llegar? O sea, ¿por qué me quieres hacer daño gratuitamente en una fiesta que sabes que está toda la prensa? Yo veo maldad, veo maldad en Álvaro hacia mí, entonces eso es lo que me molesta”.

Finalmente, Suárez deja claro que no tiene intención de demandar lo: "Estoy esperando su retractación, pero quiero cerrar este capítulo lo antes posible y no hablar nunca más de Álvaro Muñoz Escassi". Con estas declaraciones, María José Suárez cierra un doloroso capítulo de su vida, buscando paz y seguir adelante lejos de la turbulenta relación con el jinete.